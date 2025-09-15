Η Βρετανία βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στο επίκεντρο έντονων κοινωνικών αναταράξεων, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Λονδίνου ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Tommy Robinson.

Η διαδήλωση, υπό τον τίτλο «Unite the Kingdom», συγκέντρωσε πάνω από 100.000 άτομα, ενώ στον αντίποδα περίπου 5.000 πολίτες συμμετείχαν σε αντι-κινητοποίηση που διοργανώθηκε από οργανώσεις κατά του ρατσισμού.

Η αντιπαράθεση στο πεδίο

Το Λονδίνο έγινε πεδίο μιας οξείας αντιπαράθεσης. Από τη μία πλευρά, πλήθη διαδηλωτών με βρετανικές και αγγλικές σημαίες, με κεντρικό μήνυμα την αντίθεση στη μετανάστευση· από την άλλη, αντι-διαδηλωτές που υπερασπίζονταν το δικαίωμα στο άσυλο και την πολυπολιτισμικότητα. Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε όταν ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με την αστυνομία, με αποτέλεσμα 26 τραυματίες αστυνομικούς και περισσότερες από 20 συλλήψεις.

Το πολιτικό μήνυμα

Η κυβέρνηση του Keir Starmer βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δύσκολης εξίσωσης: να υπερασπιστεί το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, καταδικάζοντας ταυτόχρονα τη βία και τις ακρότητες. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η σημαία της Βρετανίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως όπλο διχασμού», επιχειρώντας να διαχωρίσει τον πατριωτισμό από την ακροδεξιά ρητορική.

Μια κοινωνία σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Πέρα από τα επεισόδια, οι διαδηλώσεις ανέδειξαν βαθύτερες ρωγμές στην κοινωνία. Η συζήτηση για το μεταναστευτικό δεν αφορά πλέον μόνο αριθμούς ή πολιτικές ασύλου· αγγίζει θεμελιώδη ζητήματα ταυτότητας, συνοχής και αξιών. Για μερίδα των πολιτών, η αυξανόμενη παρουσία μεταναστών συνιστά απειλή για τον τρόπο ζωής τους. Για άλλους, η Βρετανία οφείλει να παραμείνει ανοικτή και ανεκτική, όπως επιβάλλει η ιστορική και διεθνής της θέση.

Η επόμενη μέρα

Το ερώτημα που αναδύεται είναι αν η βρετανική κοινωνία μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα που αποκαλύφθηκε με τόση ένταση. Οι κινητοποιήσεις στο Λονδίνο δεν ήταν μια μεμονωμένη έκρηξη· αποτέλεσαν καθρέφτη μιας διαρκούς σύγκρουσης γύρω από την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η χώρα. Το αν θα επικρατήσει ο διάλογος ή η πόλωση θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα των επόμενων ετών.

