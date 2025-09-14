Η Βενεζουέλα κατήγγειλε την κράτηση και έλεγχο επί οκτώ ώρες αλιευτικού σκάφους της από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός των υδάτων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, επισήμως, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι δεκαοκτώ ένοπλα μέλη του πληρώματος του αμερικανικού πολεμικού πλοίου επιβιβάστηκαν στο σκάφος αλιείας τόνου, που έπλεε σε απόσταση 48 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Λα Μπλανκίγια της Βενεζουέλας και το κράτησαν επί οκτώ ώρες. Κατήγγειλε «ευθεία πρόκληση μέσω της παράνομης χρήσης υπερβαλλόντων στρατιωτικών μέσων».

«Οσοι διατάσσουν προβοκάτσιες επιδιώκουν επεισόδιο που θα δικαιολογεί πολεμική κλιμάκωση στην Καραϊβική με στόχο την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος» στην Βενεζουέλα, καταγγέλλεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Το Καράκας «απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν αμέσως τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ειρήνη στην Καραϊβική και καλεί τον αμερικανικό λαό να απορρίψει την χρησιμοποίηση των στρατιωτών του ως θυσιαστικών πιονιών για την υποστήριξη των φιλοδοξιών μιας άπληστης και αρπακτικής ελίτ».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική στο όνομα της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών, προκαλώντας ένταση με την Βενεζουέλα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν «σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά» και σκότωσε 11 «ναρκοτρομοκράτες». Τους παρουσίασε ως μέλη της οργάνωσης Τρεν ντε Αράγκουα, του βενεζουελάνικου καρτέλ που δρα σε πολλές χώρες και έχει χαρακτηρισθεί τρομοκρατική οργάνωση από τον αμερικανό πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

