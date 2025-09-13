Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 21 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν είναι προς το παρόν γνωστά, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

🇪🇸 | URGENTE: Una explosión en un restaurante de Vallecas, Madrid, provoca el derrumbe parcial de un edificio.

pic.twitter.com/VQ6m8pQyBp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 13, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

