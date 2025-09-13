Η Ρωσία δήλωσε το Σάββατο ότι κατέλαβε ένα νέο χωριό στην κεντρική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, στο οποίο οι δυνάμεις της Μόσχας λένε ότι έφτασαν στις αρχές Ιουλίου.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα στρατεύματά του κατέλαβαν το χωριό Νοβομικολάιβκα κοντά στα σύνορα με την περιοχή Ντόνετσκ, το επίκεντρο των μαχών στο μέτωπο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτόν τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι το DeepState, ένας διαδικτυακός χάρτης πεδίου μάχης που διαχειρίζονται Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές, ανέφερε ότι το χωριό βρισκόταν ακόμη υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις στην Ουκρανία εδώ και μήνες και κερδίζουν έδαφος στο ανατολικό μέτωπο.

Στα τέλη Αυγούστου, η Ουκρανία παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες είχαν εισέλθει στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, όπου η Μόσχα είχε ισχυριστεί προέλαση στις αρχές του μήνα.

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει επί του παρόντος περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους.

Το Κρεμλίνο απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από την ανατολική περιοχή Ντονμπάς ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κάτι που το Κίεβο έχει απορρίψει.

Η περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ δεν είναι μία από τις πέντε ουκρανικές περιοχές - Ντόνετσκ, Χερσώνα, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Κριμαία - που η Μόσχα έχει δημοσίως ισχυριστεί ότι είναι ρωσικό έδαφος.

Την Παρασκευή, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να «καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία» και δεν θα σταματήσει μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος του, ακόμη και αν το Κίεβο συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο σημείωσε την Παρασκευή ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο βρίσκονται σε «παύση», μετά την αποτυχία αρκετών προσπαθειών τους τελευταίους μήνες για διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από την πλήρους κλίμακας επίθεση της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

