Χιλιάδες Πολωνοί εγγράφονται για εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς ο στρατός της Πολωνίας επιδιώκει να γεμίσει τις τάξεις του με επαγγελματικό και εθελοντικό προσωπικό εν μέσω κλιμακούμενων ανησυχιών για τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας. Περισσότεροι από 20.000 Πολωνοί εγγράφηκαν για εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση τους πρώτους επτά μήνες του 2025, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο επικεφαλής του Κεντρικού Κέντρου Στρατολογήσεων της Πολωνίας.

Είπε ότι αναμένει ότι περίπου 40.000 εθελοντές θα ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους εκπαίδευση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, υπερδιπλάσιος αριθμός από τους 16.000 το 2022, αντανακλώντας μια αύξηση της δημόσιας συμμετοχής από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ανησυχίες έχουν αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, αφού η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα τις δυτικές χώρες για «συναισθηματική υπερφόρτωση» και εχθρότητα προς τη Ρωσία, η οποία, όπως είπε, δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό με το drone.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Πολωνία έχει υπερδιπλασιάσει τις αμυντικές της δαπάνες από 2,2% του οικονομικού προϊόντος σε 4,7% φέτος - το υψηλότερο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών στη συμμαχία των 32 κρατών του ΝΑΤΟ, πολύ μπροστά από πιο εδραιωμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία.

Φοβούμενη την απειλή από τα ανατολικά, η Πολωνία ξεκίνησε τον Μάιο του περασμένου έτους μια οχύρωση μήκους 400 μιλίων κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ - συνδυάζοντας μεγάλες εκτάσεις αντιαρματικών φραγμάτων γνωστών ως «σκαντζόχοιροι» με προηγμένα συστήματα επιτήρησης και ηλεκτρονικού πολέμου.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ μεταφέρει επίσης στρατιωτικές μονάδες στα ανατολικά για να αξιοποιήσει ισχυρότερες ομάδες στρατολόγησης.

Η παρακολούθηση στρατιωτικής εκπαίδευσης δεν δεσμεύει αυτόματα τους ανθρώπους να υπηρετήσουν σε πόλεμο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτο, ανέφεραν αξιωματούχοι. Οι εθελοντές μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν την επαγγελματική στρατιωτική θητεία, να ενταχθούν στις Δυνάμεις Εδαφικής Άμυνας (WOT) ή να παραμείνουν μέρος της ενεργού ή παθητικής εφεδρείας.

Όσοι εντάσσονται στην WOT συνήθως υπηρετούν με μερική απασχόληση στις περιοχές καταγωγής τους και μπορεί να κληθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή κατά τη διάρκεια αυξημένων απειλών, συμπεριλαμβανομένων φυσικών καταστροφών ή συνοριακών κρίσεων, όπως όταν η Λευκορωσία διοχέτευσε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες προς την Πολωνία το 2021 κατά τη διάρκεια εντάσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εθελοντές εκπαιδεύονται παράλληλα με επαγγελματίες στρατιώτες, αλλά δεν ενσωματώνονται σε τακτικές μονάδες εκτός εάν καταταγούν επίσημα. Η δομή επιτρέπει την οικοδόμηση μιας κλιμακούμενης δύναμης που μπορεί να υποστηρίξει την αμυντική στρατηγική της Πολωνίας σε περιόδους ανάγκης - παρόμοια με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στη Λιθουανία και τη Γερμανία.

