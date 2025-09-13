O ισραηλινός στρατός κάλεσε τους εναπομείναντες κατοίκους της πόλης της Γάζας να την εγκαταλείψουν άμεσα, ενόψει της εξαγγελθείσας διεύρυνσης των επιχειρήσεων του IDF στην περιοχή. Η προειδοποίηση έγινε από τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του στρατού Αβιχάι Άντρι, ο οποίος, πρόσθεσε πως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του IDF περισσότεροι από 250.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες.

«Χρησιμοποιήστε τον δρόμο Al-Rashid και μεταβείτε στην ανθρωπιστική ζώνη στο Al-Mawasi και στις ανοιχτές περιοχές στα κεντρικά στρατόπεδα, όπου θα μπορείτε να λάβετε πολύ καλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια», είπε ο εκπρόσωπος απευθυνόμενος στους κατοίκους, σημειώνοντας ότι «ο IDF είναι αποφασισμένος να νικήσει τη Χαμάς και επεκτείνει τις επιθέσεις του αναλόγως».

«Για την ασφάλειά σας», τόνισε, «εγκαταλείψτε την περιοχή και μεταβείτε στις καθορισμένες ζώνες, και ενημερώστε μας για τυχόν σημεία ελέγχου που έχει στήσει η Χαμάς στο δρόμο σας», δίνοντας μάλιστα και αριθμό στον οποίοι μπορούν να δίνουν πληροφορίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ