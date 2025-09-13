Η δημόσια συζήτηση στην Τουρκία για το Ισραήλ, μετά την επίθεση στο Κατάρ, αποκτά ολοένα και πιο οξείς και ακραίους τόνους, με τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα να ενισχύουν την αίσθηση κλιμάκωσης.

Απειλεί ανοιχτά το Τελ Αβίβ

Σε άρθρο του Ιμπραήμ Καραγκιούλ στη Γενί Σαφάκ, ακραίου ισλαμιστή αρθρογράφου, με διασυνδέσεις στο προεδρικό μέγαρο, η σύγκρουση Τουρκίας–Ισραήλ παρουσιάζεται ως ήδη σε εξέλιξη, με γεωγραφική κλίμακα που εκτείνεται από τη Γάζα έως την Αφρική, ενώ ο αρθρογράφος φτάνει να ζητά «άμεσο βομβαρδισμό στο Τελ Αβίβ» ως απάντηση.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι «ο πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ βιώνεται ήδη. Στη Γάζα, στη Συρία, στη Μεσόγειο, στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Λιβύη, στην Ανατολική Αφρική, ανατολικά του Ευφράτη, ο πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», υποστηρίζει και περιγράφει μια γεωγραφία όπου «πλέον δεν έχει απομείνει ούτε μια χώρα που να μην μπορεί να επιτεθεί το Ισραήλ. Στη λίστα του Ιράν, της Υεμένης, της Συρίας, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης τώρα προστέθηκε και το Κατάρ. Μετά από κάποιο διάστημα θα προστεθούν η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και ακόμη και η Αλγερία», δήλωσε, για να προσθέσει:

«Αυτοί θα έρθει η μέρα που θα επιτεθούν στην Κάμπα! Ο Τραμπ-Νετανιάχου σχεδίασαν από μαζί την επίθεση στο Κατάρ. Τώρα, για χάρη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, λέει ‘δεν ήμουν εγώ’. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην Τουρκία. Πρέπει να βομβαρδίσουμε κατευθείαν το Τελ Αβίβ! Πρέπει να δοθεί απάντηση οργισμένη», υποστηρίζει.

Ο Καραγκιούλ καλεί σε «βαριά απάντηση» αν η Τουρκία βρεθεί προ τετελεσμένων, προτείνοντας ρητά τον βομβαρδισμό του Τελ Αβίβ, ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή της χώρας σε «στάχτη».

«Όλοι πρέπει να το πάρουν στα σοβαρά. Η Τουρκία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα μεγάλο τετελεσμένο γεγονός. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να εξαπολύσουμε μια πολύ βαριά επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Διαφορετικά, η Τουρκική Δημοκρατία θα μετατραπεί σε ένα κράτος, δύο πενταροδεκάρες. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν πρέπει να υπάρξουν επιμέρους αντίποινα, αλλά πρέπει να βομβαρδιστεί απευθείας το Τελ Αβίβ!»

«Το Ισραήλ μπορεί να ξεκινήσει δολοφονίες εντός της Τουρκίας»

Το άρθρο προειδοποιεί για πιθανές ισραηλινές επιθέσεις και στο έδαφος της Τουρκίας, ακόμη και δολοφονίες συγκεκριμένων προσώπων, συνδέοντας μάλιστα με το Ισραήλ εσωτερικές πολιτικές συζητήσεις και επιθέσεις του ISIS.

«Το Ισραήλ μπορεί να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις σε ορισμένες περιοχές της Τουρκίας και να οργανώσει δολοφονίες εναντίον ορισμένων προσώπων. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο υπουργός Άμυνας Yisrael Katz δημοσίευσε ότι «η εντολή δόθηκε από την Τουρκία» σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Αυτό αποτελούσε τη δικαιολογία για μια πιθανή επίθεση.

Το λέω καθαρά και ξάστερα, θα το δοκιμάσει στην Τουρκία. Θα αποπειραθεί να κάνει δολοφονίες και επιθέσεις. Η συζήτηση για το CHP, οι τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS συνδέονται με το Ισραήλ. Αλλά σύντομα θα ξεκινήσουν επιθέσεις με πολύ πιο ξεκάθαρους, συγκεκριμένους στόχους».

«Κάθε Ισραηλινός στην Τουρκία είναι βομβιστής αυτοκτονίας»

Η πιο ακραία διατύπωση του άρθρου ταυτίζει τους Ισραηλινούς πολίτες στην Τουρκία με «εν δυνάμει τρομοκράτες», προειδοποιώντας για δίκτυα όπλων, drones και επιχειρήσεων της Μοσάντ, σε ένα σενάριο εσωτερικής απειλής που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Γάζα και την επίθεση στο Κατάρ.

«Ας το επαναλάβουμε: Οι ισραηλινοί που είναι πολίτες της Τουρκικής Δημοκρατίας συμμετέχουν στη γενοκτονία στη Γάζα και επιστρέφουν στην Τουρκία. Σε μια πιθανή σύγκρουση, όλοι αυτοί θα χτυπήσουν την Τουρκία εκ των έσω. Όλοι θα εργαστούν για τη Μοσάντ, όλοι θα μετατραπούν σε βομβιστές αυτοκτονίας για να επιτεθούν εκ των έσω, όπως στην περίπτωση του Ιράν.

Ας ρωτήσουμε λοιπόν: Πόσοι Ισραηλινοί στρατιώτες υπάρχουν στην Τουρκία; Υπάρχουν αποθήκες drones του Ισραήλ στην Τουρκία; Υπάρχουν αποθήκες όπλων; Υπάρχουν ομάδες τρομοκρατών; Πιστεύω ότι η Τουρκία πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο μετά τον βομβαρδισμό του Κατάρ. Όλα τα «έκτακτα γεγονότα» έχουν γίνει πιθανά. Όσοι περιορίζουν την επίθεση στο Κατάρ στη Χαμάς και στην τρομοκρατία, θα έχουν κάνει μεγάλο λάθος!».

«Το Ισραήλ έχει κάνει σκλάβους τις αραβικές χώρες»

Με σκληρή γλώσσα ο Καραγκιούλ κατηγορεί τις αραβικές ηγεσίες για «υποταγή» και «προδοσία», υποστηρίζοντας ότι με την ανοχή τους έχουν επιτρέψει να μετατραπεί η περιοχή σε πεδίο ατιμώρητων ισραηλινών επιχειρήσεων.

«Δυστυχώς, τα αραβικά κράτη ήταν πάντοτε πρόθυμα να συμμετάσχουν σε αυτές τις πλεκτάνες, που ακόμη και τα παιδιά μπορούν να τις καταλάβουν. Δώσε εκατοντάδες δισεκατομμύρια, να νομίζεις ότι είσαι φίλος των ΗΠΑ, άσε τον να σε κάνει σκλάβο του Ισραήλ, να βομβαρδίζει τις χώρες όποτε θέλει, να μετατρέπει όλα τα αραβικά εδάφη σε πεδίο επιχειρήσεων του Ισραήλ, αλλά εσύ συνέχισε αυτή την απελπισία, αυτό το ρεζιλίκι!

Να το πω ανοιχτά και ξεκάθαρα: Όλοι οι πόλεμοι, όλες οι εσωτερικές συγκρούσεις, όλες οι ταπεινώσεις, όλες οι λεηλασίες και οι καταστροφές σε αυτή τη γεωγραφία πηγάζουν από την ανοησία ή την προδοσία των πολιτικών ηγετών της περιοχής».

«Ο Τραμπ ψεύτης και υποκριτής»

Η επίθεση στο Κατάρ, που παρουσιάζεται ως έργο Νετανιάχου με αμερικανική συναίνεση, οδηγεί τον Τραμπ σε βαριές κατηγορίες: ο Καραγκιούλ τον χαρακτηρίζει αναξιόπιστο και «τρομοκρατικό στοιχείο» στα χέρια του Ισραήλ.

«Μέρα μεσημέρι, βομβαρδίζεις έναν από τους στενότερους συμμάχους της Τουρκίας, όπως το Κατάρ, ‘σύμμαχο των ΗΠΑ’, που καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση περιφερειακών κρίσεων. Και μετά, βρίσκεις καταφύγιο στο ψέμα ‘Αυτό το έκανε ο Νετανιάχου, εγώ δεν εμπλέκομαι’. Αυτό είναι το βαρύτερο πλήγμα για την αξιοπιστία του Τραμπ, ένα παράδειγμα αναξιοπιστίας.

Πλέον κανείς δεν θα εμπιστεύεται τα λόγια του, τις ειρηνευτικές του πρωτοβουλίες, τα διπλωματικά του τραπέζια. Κανείς δεν θα τον παίρνει στα σοβαρά. Ένας διπρόσωπος, υποκριτής, αναξιόπιστος, ψεύτης, ένας άνθρωπος που έχει μετατραπεί σε παιχνίδι στα χέρια του Ισραήλ, δεν θα έχει καμία αξιοπιστία στα μάτια των χωρών. Το Ισραήλ μετέτρεψε ανοιχτά τον Τραμπ σε τρομοκρατικό στοιχείο. Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ δεν θα υπάρξει ποτέ μεγαλύτερη απώλεια από αυτή».

Συριακό πεδίο και κλιμάκωση

Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι το Ισραήλ πλήττει συστηματικά περιοχές, όπου η Τουρκία σχεδιάζει στρατιωτική παρουσία, ακυρώνοντας κοινές πρωτοβουλίες με τη Δαμασκό και δημιουργώντας ένα περιβάλλον διαρκούς αντιπαράθεσης.

«Επιτέθηκαν σε κάθε περιοχή της Συρίας όπου η Τουρκία σχεδίαζε να ιδρύσει βάση. Επιτίθενται και σαμποτάρουν όλες τις κοινές αμυντικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας και της Συρίας και δηλώνουν ανοιχτά ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους. Τα κάνουν όλα αυτά και από πίσω πλασάρουν δηλώσεις πως ‘Δεν θέλουμε να έρθουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία’».

Η ψυχολογική διάσταση

Κατά τον Καραγκιούλ, οι ισραηλινές δηλώσεις για την Τουρκία, διοχετευμένες μέσω ΜΜΕ, καλλιεργούν κλίμα απειλής και σύγκρουσης, με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και τη δημιουργία φόβου.

«Το Ισραήλ κάνει διαδοχικές δηλώσεις σχετικά με την Τουρκία και τις μεταδίδει μέσω των μέσων ενημέρωσης. Το επίκεντρο των δηλώσεων είναι η ‘απειλή της Τουρκίας’ και η σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στη Συρία. Τέτοιου είδους δηλώσεις έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση ενός ψυχολογικού κλίματος και αυτό αποτελεί κίνδυνο για την Τουρκία».

Συριακά πλήγματα ως μήνυμα

Με αναφορά στις επιθέσεις στη Λαττάκεια και τη Χομς, ο αρθρογράφος ερμηνεύει κάθε ισραηλινή ενέργεια στη Συρία ως έμμεση επίθεση κατά της Τουρκίας, παρά τις επίσημες διαψεύσεις.

«Τελευταία βομβάρδισε τις περιοχές Λαττάκεια και Χομς της Συρίας. Ενώ μια μέρα μετά, υπήρξε ισχυρισμός ότι χτυπήθηκαν αποθήκες όπου φυλάσσονταν τουρκικοί πύραυλοι που είχαν μεταφερθεί στη Χομς. Η Τουρκία διέψευσε αυτόν τον ισχυρισμό. Ακόμα και αυτό αποτελεί σαφή και ξεκάθαρη επίθεση κατά της Τουρκίας!».