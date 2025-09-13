Απαντώντας στις συνεχείς ρωσικές προκλήσεις, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά», προκειμένου να προστατέψει την ανατολική πτέρυγα. Η Συμμαχική Διοίκηση Επιχειρήσεων (ACO) αναλαμβάνει την υλοποίηση της μεγάλης πολυεπίπεδης άσκησης «Eastern Sentry», που ξεκινά τις επόμενες ημέρες και θα διαρκέσει για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση έρχεται μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου στις 10 Σεπτεμβρίου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη – περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα κράτη μέλη του Βορειοατλαντικού συμφώνου.

Πώς αποφασίστηκε

Η Eastern Sentry αποφασίστηκε μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας για διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Οι σύμμαχοι εξέφρασαν αλληλεγγύη προς τη Βαρσοβία και καταδίκασαν την «απερίσκεπτη συμπεριφορά» της Μόσχας.

Ήδη ανακοινώνονται ενισχύσεις: η Δανία στέλνει δύο F-16 και μία φρεγάτα, η Γαλλία τρία Rafale, η Γερμανία τέσσερα Eurofighter, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε έτοιμο να συμβάλει. Οι δυνάμεις αυτές θα προστεθούν στις υπάρχουσες συμμαχικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την αποτροπή και την άμυνα της Συμμαχίας.

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ θα αξιοποιήσει την Eastern Sentry ως «εργαστήριο» νέων τεχνολογιών, σε συνεργασία με τη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού. Στα σχέδια περιλαμβάνεται η δοκιμή και ανάπτυξη συστημάτων κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με αισθητήρες και όπλα για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την εξουδετέρωσή τους.

«Ήδη δρούμε»

«Η παραβίαση της Πολωνίας δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση και αφορά ολόκληρη τη Συμμαχία», τόνισε ο Στρατηγός Άλεξους Γ. Γκρίνκουιτς, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης. «Δεν περιμένουμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης· ήδη δρούμε».

Η νέα πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ενισχύσει την αεράμυνα του ΝΑΤΟ και θα προσφέρει «πιο στοχευμένη και ευέλικτη αποτροπή» απέναντι σε περαιτέρω ρωσικές ενέργειες.

Ο Ρούτε ανακοίνωσε την επιχείρηση «Eastern Sentry»

Ως απάντηση στην εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την Παρασκευή νέα αποστολή για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης.

«Είναι απερίσκεπτο και απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να έχουμε ρωσικά drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο των συμμάχων», είπε ο Rutte, ανακοινώνοντας την επιχείρηση «Eastern Sentry».

Ακόμη, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η αποστολή που ξεκινά το βράδυ, θα περιλαμβάνει μια σειρά μέσων, συνδυάζοντας αεροπορικές και χερσαίες βάσεις.

Σύμμαχοι, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, έχουν δεσμευτεί μέχρι στιγμής να συμμετάσχουν στην αποστολή, με άλλους να αναμένεται να ακολουθήσουν, δήλωσε ο Rutte.

