Μετά την δολοφονία του Kirk Charlie στο Πανεπιστήμιο της Utah, ο αλγόριθμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ήταν αναμενόμενο ότι θα εμφανίζει περισσότερα θέματα, αναρτήσεις, βίντεο από τον ίδιο και την ζωή του.



Ανάμεσα σε αυτά κυκλοφορoύν, και έχουν μεγάλη απήχηση, είναι και ένα βίντεο με τον Kirk να μιλά για την αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας, καλεί σε απομάκρυνση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, και επικρίνει τον Ερντογάν για την προώθηση του Ισλάμ.



Συγκεκριμένα σε ερώτηση που του τέθηκε στο παρελθόν, κλήθηκε να απαντήσει για τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας και το γεγονός ότι η Άγκυρα σκοτώνει τους χριστιανούς Αρμενίους.



«Έχουμε ένα βαθύτερο πρόβλημα με την Τουρκία, πέρα από το Ισραήλ. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα της δίνουμε χρήματα. Οπότε δεν είναι πρόβλημα του Ισραήλ, είναι πρόβλημα της Αμερικής, σωστά; Δεν είμαι καθόλου φίλος της Τουρκίας και αναγνωρίζω την Αρμενική Γενοκτονία»

«Δεν ξέρω γιατί η Τουρκία θα έπρεπε να είναι στο ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι η Τουρκία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ για όσα έκαναν στους Αρμένιους και γιατί δεν προσφέρει τίποτα στην Αμερική . Τίποτα. Και ο Ερντογάν είναι ένας πάρα πολύ κακός άνθρωπος που γίνεται ισλαμιστής δικτάτορας σε μια χώρα που καταρρέει. Άρα πιστεύω ότι είναι αμερικανικό πρόβλημα».





Charlie Kirk agreed that turkey🇹🇷 should be kicked out of NATO pic.twitter.com/0xcrUpOUym — The Uncivilised One (@Sea2Sea1Way) September 11, 2025











Διαβάστε επίσης: Δολοφονία Κερκ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου στη δημοσιότητα