Το FBI προέβη σε συνέντευξη τύπου ενημερώνοντας για τα τελευταία στοιχεία της έρευνας, σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της έρευνας Ρόμπερτ Μπολς, οι ερευνητές σήμερα το πρωί ανέκτησαν αυτό που πιστεύεται, ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο χθεσινό περιστατικό με πυροβολισμούς, και τη δολοφονία του Κερκ. Βρέθηκε ένα ισχυρό επαναληπτικό τυφέκιο με κλείστρο, σε δασώδη περιοχή όπου οι αρχές πιστεύουν ότι κατέφυγε ο δράστης.

Έχουν επίσης εντοπίσει και αναλύουν, ένα αποτύπωμα υποδήματος και ένα αποτύπωμα πήχη, δηλαδή από τον αγκώνα μέχρι τον καρπό του χεριού.

Ο Μπολς ευχαριστεί την κοινότητα για τις περισσότερες από 130 πληροφορίες που έχει λάβει μέχρι στιγμής το FBI.

«Έχουμε καλό βίντεο αυτού του ατόμου», σύμφωνα με τον Μπο Μέισον

Επιπλέον, οι αρχές κατάφεραν να αποκτήσουν «καλό βίντεο» του ατόμου που πιστεύουν ότι είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον.

«Έχουμε καλό βίντεο αυτού του ατόμου. Δεν πρόκειται να το δημοσιεύσουμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Μπο. «Εργαζόμαστε με ορισμένες τεχνολογίες και μερικούς τρόπους για να ταυτοποιήσουμε αυτό το άτομο.

«Εάν δεν τα καταφέρουμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ως μέσα ενημέρωσης και θα το προωθήσουμε δημόσια για να μας βοηθήσετε να το αναγνωρίσουμε. Αλλά είμαστε σίγουροι για τις ικανότητές μας αυτή τη στιγμή».

Πρόσθεσε ότι οι αρχές θα ήθελαν να «προχωρήσουν με τρόπο που να διατηρεί όλους ασφαλείς και να προωθεί αυτή τη διαδικασία κατάλληλα».

Utah Department of Public Safety Commissioner Beau Mason: "Be patient with the investigative process...we were able to track the movements of the shooter...after the shooting we were able to track his movements...we do have good video footage of this individual." pic.twitter.com/Y05i5cs6Bv — CSPAN (@cspan) September 11, 2025

Πηγή: BBC