Μάρτυρες αλλά και βίντεο που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν πως ο Charlie Kirk, συνιδρυτής του Turning Point USA, συζητούσε για την οπλοκατοχή και τους μαζικούς πυροβολίσμούς σε εκδήλωση στο Utah Valley University την στιγμή που δέχθηκε πυροβολισμό στον λαιμό.



Σύμφωνα με την Raydon DeChene, που βρισκόταν στην πρώτη σειρά, είπε στο CBS ότι «κατά ειρωνική σύμπτωση μιλούσε για τον έλεγχο των όπλων» λίγο πριν σωριαστεί αιμόφυρτος.



Η ερώτηση που προηγήθηκε του πυροβολισμού



Ένα μέλος του κοινού ρώτησε τον Κερκ: «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες ένοπλων επιθέσεων τα τελευταία 10 χρόνια;» Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Η συζήτηση συνεχίστηκε με το ίδιο άτομο να αναφέρει έναν αριθμό (πέντε) και στη συνέχεια να ρωτά: «Πόσοι μαζικοί πυροβολισμοί έχουν γίνει στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;»

Τα τελευταία του λόγια



Αμέσως μετά την ερώτηση, ο Κερκ ρωτήθηκε αν αυτός ο αριθμός ήταν «συμπεριλαμβάνοντας ή μη συμπεριλαμβάνοντας τη βία των συμμοριών». Εκείνος είπε τη φράση — «Συμπεριλαμβάνοντας ή μη συμπεριλαμβάνοντας τη βία των συμμοριών;», λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν ακουστεί ο πυροβολισμός που τον χτύπησε στον λαιμό.

An eyewitness video captured the moment #US conservative activist #CharlieKirk was fatally shot while speaking at a #Utah university. An influential ally of President Donald #Trump, Kirk was fielding questions about gun violence before he was killed. #shooting pic.twitter.com/KqeQAGtGhV — Our World (@MeetOurWorld) September 11, 2025

Άλλοι μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που ο Kirk απαντούσε σε ερώτηση για τα μαζικά περιστατικά πυροβολισμών.

