Συνεχίζεται η έρευνα των αρχών στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό του δράστη που δολοφόνησε τον συντηρητικό ακτιβιστή και στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, Τσαρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Δύο άτομα που είχαν συλληφθεί αρχικά αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς –σύμφωνα με τις αρχές– «δεν φαίνεται να έχουν καμία σχέση» με την επίθεση. Δεν είναι σαφές αν η αστυνομία έχει συγκεκριμένες υποψίες για υπόπτους ή συγκεκριμένα στοιχεία για τον δράστη, ωστόσο δεν πιστεύεται ότι παραμένει εντός της πανεπιστημιούπολης.

Ο Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA από τα 18 του χρόνια, καθόταν σε εξωτερικό χώρο του Utah Valley University, περίπου 130 μέτρα από το Losee Center, όταν δέχθηκε τα πυρά. Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει σκοτεινή φιγούρα στην οροφή του κτιρίου την ώρα του περιστατικού. Το BBC επιβεβαιώνει ότι εξετάζει το βίντεο, αν και δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί η αυθεντικότητά του.





Το χρονικό της υπόθεσης με ώρες Αμερικής

12:00: Ο Κερκ φτάνει στην εκδήλωση, μέρος της περιοδείας του «American Comeback», η οποία είχε προγραμματιστεί να περάσει από 15 πανεπιστημιουπόλεις στις ΗΠΑ.

12:20 περίπου: Ο Κερκ δέχεται πυροβολισμούς. Η αστυνομία αναφέρει ότι τα πυρά ρίχτηκαν από απόσταση περίπου 182 μέτρων (200 γιάρδες).

12:50: Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Utah Valley University.

13:52: Η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, δηλώνει στην πλατφόρμα Χ ότι ο Κιρκ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά «είναι ακόμη μαζί μας».

13:54: Η αστυνομία καλεί τους φοιτητές να εγκαταλείψουν αμέσως την πανεπιστημιούπολη «μέχρι νεωτέρας».

14:40: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνει ότι ο Κιρκ υπέκυψε στα τραύματά του.

15:17: Ο Τραμπ δίνει εντολή οι σημαίες στις ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες προς τιμήν του συντηρητικού ακτιβιστή.

16:25: Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αναφέρει ότι ένας «ύποπτος» βρίσκεται υπό κράτηση.

20:00: Ο Πατέλ δηλώνει ότι ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος – συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία τελικά αφέθηκαν ελεύθερα.

20:10: Ο Τραμπ δημοσιεύει βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας ότι είναι «γεμάτος θλίψη και οργή» για τη «φρικτή δολοφονία» του Κιρκ. Δεσμεύεται να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της πολιτικής βίας.

Πάντως ο Τραμπ εμφανίστηκε οργισμένος και συντετριμμένος, με το κλίμα στη χώρα να χαρακτηρίζεται «επικίνδυνο».

Την ίδια στιγμή, πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ καταδίκασαν με έντονα λόγια τη δολοφονία. Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για πράξη βίας που «δεν έχει καμία θέση στην αμερικανική κοινωνία», ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε τη δολοφονία «αποτρόπαιη» και αντίθετη με τις αρχές της δημοκρατίας. Ο Τζορτζ Μπους σημείωσε ότι ο Κερκ «δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε έναν χώρο όπου οι ιδέες πρέπει να προστατεύονται», ενώ ο Μπιλ Κλίντον εξέφρασε με ανάρτησή του «λύπη και οργή» για την απώλεια.

Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται, ενώ η πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις.