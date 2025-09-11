Το Τουρκικό ΤRT δημοσίευσε βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και σατιρίζει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου τον οποίο παρουσιάζει πως εξακολουθεί να υπόσχεται «ολοκληρωτική νίκη κατά της Χαμάς» ακόμα και το… 2050.

Το υλικό, που διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις μεταξύ των Ισραηλινών χρηστών.

Διαβάστε επίσης: Γιατί το Ισραήλ δεν χτύπησε την Χαμάς στην Τουρκία- Η προειδοποίηση Νετανιάχου