Το Τουρκικό ΤRT δημοσίευσε βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και σατιρίζει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου τον οποίο παρουσιάζει πως εξακολουθεί να υπόσχεται «ολοκληρωτική νίκη κατά της Χαμάς» ακόμα και το… 2050.

Το υλικό, που διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις μεταξύ των Ισραηλινών χρηστών.





An AI-generated video has been circulating that mocks Israeli Prime Minister Netanyahu, showing him still vowing “total victory over Hamas” — even in 2050.



Israeli social media users responded with comments scorning the country’s leader pic.twitter.com/nYJrqxnIDi — TRT World (@trtworld) September 10, 2025

