Ο 61χρονος Μάρτιν Γιέγκερ, έως τώρα πρέσβης της Γερμανίας στο Κίεβο, αναλαμβάνει σήμερα την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND). Βασική αποστολή του νέου επικεφαλής θα είναι η αποκατάσταση της φήμης των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, στις οποίες καταλογίζεται, μεταξύ άλλων, η αποτυχία να προειδοποιήσουν εγκαίρως σχετικά με την πρόθεση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία.

Ως διπλωμάτης καριέρας, ο κ. Γιέγκερ υπηρέτησε ως εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών την περίοδο 2005-2008 υπό τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Αμέσως μετά αποχώρησε από το υπουργείο για να εργαστεί ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών σχέσεων της Daimler, από όπου επέστρεψε για να οριστεί πρέσβης στην Καμπούλ για την περίοδο 2013-14. Έως το 2016 ήταν στενός συνεργάτης του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο Οικονομικών και διετέλεσε εκπρόσωπός του κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης, με συνεχείς παρεμβάσεις - συχνά σε έντονο ύφος. Αμέσως μετά υπηρέτησε ως υφυπουργός Εσωτερικών και Ανάπτυξης στην κρατιδιακή κυβέρνηση της Βάδης-Βυρτεμβέργης, για να επιστρέψει ως πρέσβης, πρώτα στην Βαγδάτη το διάστημα 2021-23 και από το 2023 στο Κίεβο.

Στο νέο του ρόλο, ο Μάρτιν Γιέγκερ θα ηγηθεί περίπου 6.500 υπαλλήλων. Διαδέχεται τον Μπρούνο Καλ, ο οποίος, έπειτα από εννέα χρόνια στο τιμόνι της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, μετακομίζει στη Ρώμη κατόπιν δικού του αιτήματος για να υπηρετήσει ως πρέσβης της Γερμανίας στην Αγία Έδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ