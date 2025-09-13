Πυρκαγιά σε σωρό από σκουπίδια παρά τα ΧΥΤΥ Κόσιης, ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, το Τμ. Περιβάλλοντος ενημερώθηκε και βρίσκεται με λειτουργό του στο σημείο. Στην πυρκαγιά βρίσκεται σε επιφυλακή και προληπτικά για προστασία δασικής περιοχής και το Τμήμα Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η διεύθυνση του χώρου με χρήση εκσκαφέων και φορτηγών προχωρούν με χώμα στην επίχωση των σωρών. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την πλήρη επίχωση των σωρών.

