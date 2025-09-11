Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα την αναχαίτιση πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, όπου οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν συχνά επιθέσεις, κατ’ αυτούς σε ανταπόδοση για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και της δικής τους χώρας.

«Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε» από την πολεμική αεροπορία, ενημέρωσε νωρίς το πρωί το επιτελείο μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP