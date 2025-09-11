Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε χθες Τετάρτη εγκαταστάσεις ελεγχόμενες από το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 35 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 131, σύμφωνα με τους αντάρτες, στην εξουσία στο μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, και στην πρωτεύουσα Σανάα.

«Ο αριθμός των μαρτύρων και των τραυματιών μεταξύ των πολιτών που έγιναν θύματα του σιωνιστικού ύπουλου εγκλήματος αυξήθηκε σε 35 μάρτυρες και 131 τραυματίες», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, μέσω X, διευκρινίζοντας πως ο απολογισμός αυτός δεν ήταν οριστικός.

Αρχικά έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 118 τραυματίες, προσθέτοντας πως βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες στα συντρίμμια για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Οι επιδρομές έγιναν στην πρωτεύουσα Σανάα και στην Τζαούφ (βόρεια). Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους», εγκαταστάσεις ελεγχόμενες από τους Χούθι.

«Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα. Σε όποιον μας επιτίθεται, θα επιτιθέμεθα», διεμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις επιδρομές.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, όργανο των Χούθι, έκανε λόγο για «μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια που υπέστησαν ζημιές στην ισραηλινή επίθεση εναντίον του γενικού αρχηγείου του ηθικού προσανατολισμού», χρησιμοποιώντας την ονομασία των υπηρεσιών επικοινωνίας των ανταρτών.

Μεγάλη στήλη γκρίζου καπνού υψώθηκε στη Σανάα μετά τους βομβαρδισμούς, που ακούστηκαν σε όλη την πόλη, που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων του Ισραήλ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ισραηλινά αεροσκάφη που εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της χώρας μας», ανέφερε χθες μετά το μεσημέρι ο εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια.

Επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP στη Σανάα, κτίριο που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των Χούθι χτυπήθηκε. Το Αλ Μασίρα μετέδωσε πως επλήγησαν επίσης κυβερνητικά κτήρια στην Τζαούφ.

Ο ισραηλινός στρατός, που ανακοίνωσε προχθές Τρίτη ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ανέφερε πως έπληξε «στρατόπεδα όπου εντοπίστηκαν μέλη του τρομοκρατικού καθεστώτος, η ίδια των στρατιωτικών δημοσίων σχέσεων των Χούθι και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων».

Η νέα ισραηλινή επιχείρηση καταγράφεται τρεις ημέρες αφού επιδρομή drone, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Χούθι της Υεμένης, τραυμάτισε ελαφρά άνδρα καθώς έπεσε στο αεροδρόμιο Ραμόν της Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης των Χούθι και άλλα 11 κορυφαία στελέχη τους. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον του κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν.

Χονδρικά έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι άρχισαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά της Υεμένης, τονίζοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους.

Σε αντίποινα οι στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε επανειλημμένα πολύνεκρους βομβαρδισμούς στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως λιμάνια, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες και το διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Σανάα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ