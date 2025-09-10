Με την αύξηση της ικανότητας επαναεριοποίησης, η Τουρκία στοχεύει να διασφαλίσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό και να παρέχει περισσότερο φυσικό αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Ανέφερε ακόμη ότι μέχρι το 2035, σχεδιάζεται να τετραπλασιαστεί η ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.

Σε ομιλία του την Έκθεση και το Συνέδριο "Gastech 2025" που διοργανώθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, είπε ότι ότι μέσα σε 7-8 χρόνια έχουν πενταπλασιάσει την ικανότητα επαναεριοποίησης.

Όπως ανέφερε, η αύξηση της ικανότητας επαναεριοποίησης παρέχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται περισσότερη ενέργεια στην Τουρκία καθώς και στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω της Τουρκίας. «Χρησιμοποιώντας τους τερματικούς σταθμούς αεριοποίησης, επαναεριοποιούμε το LNG. Τα μεταφέρουμε στα σύνορα της Βουλγαρίας και της Ελλάδας και από εκεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, από τη μια πλευρά, στοχεύουμε να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό και, από την άλλη, να μεταφέρουμε άφθονο φυσικό αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές».

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ο οποίος συμμετείχε στην Έκθεση και το Συνέδριο "Gastech 2025" που διοργανώθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας, ανέφερε ότι αναμένεται να τριπλασιαστεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία σε 30 χρόνια, λέγοντας ότι η τρέχουσα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 350 τεραβατώρες και πρόσθεσε: «Τα επόμενα 30 χρόνια ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τις χίλιες τεραβατώρες».

Όπως ανέφερε, προσπαθούν να καλύψουν την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορες πηγές ενέργειας, ανέφερε ότι έχουν πολύ φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δήλωσε τα εξής: «Σχεδιάζουμε να τετραπλασιάσουμε την ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2035. Ωστόσο, χρειαζόμαστε και άλλες πηγές ενέργειας. Για αυτό το λόγο, κατασκευάζουμε ένα παραδοσιακό πυρηνικό εργοστάσιο μεγάλης κλίμακας. Εξετάζουμε επίσης και μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες που θα παρέχουν ισχύ περίπου 5 γιγαβάτ».

Πηγή: ΚΥΠΕ