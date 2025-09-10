Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε σήμερα με επιτυχία την 8η κοινοπραξιακή συναλλαγή ομολόγων για το 2025, συγκεντρώνοντας € 11 δισ. από την έκδοση δύο νέων ομολόγων.

Η συναλλαγή περιελάμβανε δύο σκέλη: ένα νέο 5ετές ομόλογο ύψους € 5 δισ., με λήξη στις 14 Οκτωβρίου 2030, το οποίο αποτιμήθηκε στο 99,903% με απόδοση επαναγοράς 2,520%. Το ομόλογο αυτό έλαβε προσφορές άνω των € 92 δισ., με ποσοστό υπερσυνδρομής 18,4 φορές.

Επίσης ένα νέο 30ετές ομόλογο ύψους € 6 δισ., με λήξη στις 12 Οκτωβρίου 2055, το οποίο αποτιμήθηκε στο 98,538% με απόδοση επαναγοράς 4,085%. Το ομόλογο αυτό έλαβε προσφορές άνω των € 107 δισ., με ποσοστό υπερσυνδρομής 18 φορές. Οι από κοινού επικεφαλής διαχειριστές της συναλλαγής ήταν οι τράπεζες Barclays, BofA, Crédit Agricole, LBBW και Morgan Stanley.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες να δανείζεται στις αγορές εκ μέρους της ΕΕ, τα έσοδα από αυτήν την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πολιτικής της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του NextGenerationEU, καθώς και για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας. Μέχρι σήμερα, η Κομισιόν έχει εκδώσει € 30,04 δισ. από τον στόχο των € 70 δισ. για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2023, η ΕΕ χρηματοδοτεί τα διάφορα προγράμματά της εκδίδοντας ενοποιημένα ομόλογα και όχι ξεχωριστά ανά πρόγραμμα. Με τη σημερινή συναλλαγή, η ΕΕ έχει πλέον εκκρεμή ομόλογα ύψους €528,23 δισ. στο πλαίσιο της ενοποιημένης προσέγγισης χρηματοδότησης.

Από τα έσοδα που έχουν αντληθεί, πάνω από €348,58 δισ. έχουν ήδη εκταμιευθεί στα κράτη μέλη, μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας NextGenerationEU, ενώ € 74,45 δισ. έχουν διατεθεί σε άλλα προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, € 19,25 δισ. έχουν εκταμιευθεί στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την Ουκρανία, η οποία θα χρηματοδοτήσει έως και € 33 δισ. σε δάνεια προς την Ουκρανία μεταξύ 2024 και 2027.

Ακόμη, εκταμιεύθηκαν πρόσφατα επιπλέον € 9 δισ. στο πλαίσιο του νέου έκτακτου δανείου μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ ύψους € 18 δισ., το οποίο θα αποπληρωθεί με έσοδα από ακινητοποιημένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

Η επόμενη συναλλαγή στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης της ΕΕ είναι η δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ το συνολικό ανεξόφλητο χρέος της ΕΕ ανέρχεται σήμερα σε περίπου € 705,22 δισ., εκ των οποίων € 31,63 δισ. με τη μορφή γραμματίων της ΕΕ.

