Το Κατάρ εξέδωσε νέα ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζει τη «βαρβαρότητα» του Ισραηλινού ηγέτη, μία ημέρα μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του δεκανέα Badr Saad Mohammed Al Humaidi Al Dosari των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας, ο οποίος σκοτώθηκε στην επίθεση, καθώς και στις οικογένειες των υπόλοιπων θυμάτων.

Ο Μοχάμεντ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Αυτού Εξοχότητα επέκρινε τον Νετανιάχου για προηγούμενες δηλώσεις του περί αναδιαμόρφωσης της Μέσης Ανατολής, θέτοντας το ερώτημα εάν αυτό συνιστά απειλή και για τον Περσικό Κόλπο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η Αυτού Εξοχότητα υποστήριξε ότι τέτοια εχθρική συμπεριφορά αντανακλά μόνο τη βαρβαρότητα του Νετανιάχου».



