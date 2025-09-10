Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Ρωσίας ήρθε το πρωί της Τετάρτης, μετά τις καταγγελίες της Πολωνίας ότι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας στη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ρώσος επιτετραμμένος στην Πολωνία, Αντρέι Όρντας, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες», υποστηρίζοντας ότι η Βαρσοβία δεν έχει προσκομίσει καμία απόδειξη πως τα drones ήταν ρωσικής προέλευσης. «Θεωρούμε τις κατηγορίες αβάσιμες. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο ότι τα drones είναι ρωσικής προέλευσης», δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

Ο Όρντας επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας για εξηγήσεις.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αντίδραση της Μόσχας, ενώ αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση από το Κρεμλίνο.



Η κίνηση της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ

Η Βαρσοβία ζήτησε να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα χρειάζεται κάτι περισσότερο από εκφράσεις αλληλεγγύης.

Σε αντίθεση με το ευρέως γνωστό Άρθρο 5, που προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους, το Άρθρο 4 αναφέρει ότι τα μέλη του Συμφώνου θα πρέπει να προχωρούν σε διαβουλεύσεις «όποτε, κατά την άποψή τους, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός εκ των μελών».

Η επίκληση του Άρθρου 4 οδηγεί σε συζητήσεις στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο και μπορεί να καταλήξει σε κοινές αποφάσεις ή δράσεις, χωρίς αυτό να συνεπάγεται άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Το Άρθρο έχει χρησιμοποιηθεί συνολικά επτά φορές στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Τελευταία φορά ήταν στις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία ζήτησαν διαβουλεύσεις με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ανήσυχος ο Βρετανός Πρωθυπουργός



Ο Βρετανός Πρωθυπουργόε Κιρ Στάρμερ καταδικάζει την «εξαιρετικά ανησυχητική» παραβίαση του πολωνικού και νατοϊκού εναέριου χώρου

Ο σερ Κιρ Στάρμερ μίλησε σήμερα το πρωί για πρώτη φορά, χαρακτηρίζοντας την εισβολή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ως «εξαιρετικά ανησυχητική».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε επίσης την πρωινή επίθεση κατά της Ουκρανίας «βάρβαρη».

«Ήταν μια εξαιρετικά απερίσκεπτη ενέργεια από τη Ρωσία και μας υπενθυμίζει μόνο την απροκάλυπτη περιφρόνηση του προέδρου Πούτιν για την ειρήνη, καθώς και τον συνεχή βομβαρδισμό που υφίστανται αθώοι Ουκρανοί κάθε μέρα», δήλωσε.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ «για να καταστήσει σαφή τη στήριξή μας προς την Πολωνία».

«Εκφράζω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας που αντέδρασαν άμεσα για να προστατεύσουν τη Συμμαχία», είπε.

«Μαζί με τους εταίρους μας – και μέσω της ηγεσίας μας στον Συνασπισμό των Προθύμων – θα συνεχίσουμε να εντείνουμε την πίεση στον Πούτιν έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη».