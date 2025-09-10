Η μετανάστευση και το άσυλο αναδεικνύονται ξανά ως το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους Βρετανούς πολίτες – για πρώτη φορά από το δημοψήφισμα του Brexit το 2016. Σύμφωνα με αποκλειστική δημοσκόπηση της YouGov για το Sky News, η ανησυχία για τη μετανάστευση ξεπέρασε εκείνη για την οικονομία ήδη από τον Μάιο, πριν ακόμη το καλοκαίρι κυριαρχηθεί από τον δημόσιο διάλογο για τις ροές μεταναστών και τις βάρκες στη Μάγχη.

Το 58% των ερωτηθέντων επέλεξε τη μετανάστευση ως ένα από τα τρία πιο σημαντικά ζητήματα της χώρας σήμερα, ενώ το 51% έβαλε στην κορυφή την οικονομία, το 29% το σύστημα υγείας και το 22% το έγκλημα.

Η πλειονότητα αποδίδει την ανησυχία αυτή στα «υπερβολικά υψηλά επίπεδα» μετανάστευσης: 70% θεωρεί ότι οι αριθμοί είναι πολύ μεγάλοι, μόλις 18% ότι βρίσκονται σε ισορροπία και 3% ότι είναι πολύ χαμηλοί. Μισοί ερωτηθέντες (50%) πιστεύουν ότι η μετανάστευση έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χώρα, ενώ 22% αναγνωρίζει θετικό και 22% ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Πολιτικές προεκτάσεις



Η έρευνα καταγράφει επίσης πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την ικανότητα των κομμάτων να διαχειριστούν το ζήτημα. Μόλις το 18% θεωρεί ότι μια συντηρητική κυβέρνηση θα τα πήγαινε καλύτερα, ενώ 55% πιστεύει ότι θα ήταν το ίδιο και 12% χειρότερα. Αντίθετα, το 40% εκτιμά πως το κόμμα Reform UK θα χειριζόταν πιο αποτελεσματικά το θέμα της μετανάστευσης και των «μικρών σκαφών».

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει μια σαφή στροφή της κοινής γνώμης: από την υπόσχεση του 2016 για «έλεγχο των συνόρων» μέχρι το σημερινό κλίμα έντονης δυσφορίας, η μετανάστευση παραμένει ο κεντρικός πυλώνας της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βρετανία.