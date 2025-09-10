Η Orla Guerin, ανώτερη διεθνής ανταποκρίτρια του BBC στην Κωνσταντινούπολη, περιγράφει πως στις 23 Απριλίου η πόλη συγκλονίστηκε από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, τη στιγμή που ο δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου βρισκόταν ήδη φυλακισμένος στο Σιλιβρί. Ο Ιμάμογλου κατηγορείται για διαφθορά, την οποία αρνείται, ενώ οι υποστηρικτές του εκτιμούν ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο πολιτικό αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των εκλογών του 2028.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Guerin, από τον Οκτώβριο περισσότερα από 500 στελέχη του CHP έχουν συλληφθεί, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση χρησιμοποιεί – όπως υποστηρίζουν επικριτές – τη Δικαιοσύνη ως μέσο καταστολής της αντιπολίτευσης. Η σύλληψη Ιμάμογλου προκάλεσε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της τελευταίας δεκαετίας, κυρίως από νέους, που τις χαρακτήρισαν «άμεση επίθεση στη δημοκρατία». Η απάντηση των αρχών ήταν σκληρή, με απαγορεύσεις, χρήση βίας και χιλιάδες συλλήψεις.

Η ανταποκρίτρια του BBC σημειώνει ότι η διεθνής κοινότητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή, καθώς ο Ερντογάν κατέχει καίριο γεωπολιτικό ρόλο: ισορροπεί ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, έχει επιρροή στη Συρία, και είναι το μοναδικό μουσουλμανικό μέλος του ΝΑΤΟ με ισχυρό στρατό. Παράλληλα, οι σχέσεις του με ηγέτες όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ του προσδίδουν διεθνές κύρος και ανοχή στις εσωτερικές πρακτικές του.

Η Guerin τονίζει ότι, αν και οι εκλογές θεωρούνται «ιερό θεμέλιο» στην Τουρκία, το πολιτικό πεδίο είναι βαθιά άνισο: τα ΜΜΕ είναι κατά πλειοψηφία φιλοκυβερνητικά, ενώ οι αντίπαλοι του Ερντογάν διώκονται. Αν και ο ίδιος δηλώνει πως δεν θα επιδιώξει νέα θητεία, αναλυτές εκτιμούν ότι θα παραμείνει στην εξουσία, στηριζόμενος σε μια πιστή συντηρητική βάση που του πιστώνει τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την ενίσχυση του ισλαμικού στοιχείου στο κράτος.