Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση το 2024, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η UNESCO, καταγγέλλοντας τη «δραματική» κλιμάκωση της βίας εναντίον εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πάνω απ’ όλα σε εμπόλεμες ζώνες: στην Ουκρανία και στην Εγγύς Ανατολή.

Η εκπαιδευτική, επιστημονική και επιμορφωτική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε για 1.265 επιθέσεις εναντίον σχολικών ιδρυμάτων το 2024. Σημείωσε ακόμη πως η χρήση σχολείων για στρατιωτικούς σκοπούς, κάτι που «παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», είναι πλέον «ολοένα συχνότερη».

Τα στοιχεία αφορούν όλο τον πλανήτη, όμως είναι «πολύ πιο ανησυχητικά» για τις περιοχές όπου μαίνονται πόλεμοι ή κρίσεις, πρωτίστως «την Ουκρανία, την Εγγύς Ανατολή και ειδικά τη Γάζα, τη Μιανμάρ, την Αϊτή και το Αφγανιστάν», εξήγησε.

Η UNESCO σημείωσε πως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε συντονισμό με εταίρους της για να δοθούν «εκπαιδευτικές λύσεις σε 31 χώρες» και να προσφερθεί υλική και ψυχοκοινωνική βοήθεια σε μαθητές και μαθήτριες και στο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Αφγανιστάν, στη Γάζα, στο Σουδάν, στη Συρία και στην Ουκρανία. Ωστόσο, συμπλήρωσε, «τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP





