Λίγο πριν από τη δίκη της 15ης Σεπτεμβρίου που θα αποφασίσει για την ακύρωση του συνεδρίου του CHP, ο ηγέτης του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ είπε ότι ετοιμάζονται για μεγάλες διαδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν όχι εκατομμύρια αλλά δεκάδες εκατομμύρια.

Σε δηλώσεις του στους Financial Times, ο Οζγκιούρ Οζέλ είπε: «Θα κάνουμε διαδηλώσεις που θα παραλύσουν τη ζωή», ενώ πρόσθεσε ότι «ο Ερντογάν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει εκλογές, γι' αυτό θέλει μια αδύναμη αντιπολίτευση όπως στη Ρωσία».

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε τις κινήσεις της κυβέρνησης κατά του κόμματός του ως «νόμιμο πραξικόπημα», λέγοντας ότι «έχει γίνει πραξικόπημα εναντίον του μελλοντικού κυβερνώντος κόμματος»

«Αντιμετωπίζουμε μια αυταρχική κυβέρνηση και... η μόνη επιλογή είναι να αντισταθούμε. Αν χαθεί το CHP, χάνεται και η Tουρκία», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ