Ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, έδωσαν τη Δευτέρα τις βασικές κατευθύνσεις της γερμανικής κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική κατά την ετήσια διάσκεψη των Πρέσβεων στο Βερολίνο.

Τα γερμανικά ΜΜΕ σημειώνουν πως η γερμανική πολιτική οποία διαφέρει σημαντικά από αυτήν της πρώην Υπουργού Εξωτερικών Aναλένα Μπέρμποκ.

Είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες που ένας πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU) βρίσκεται επικεφαλής του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Το γεγονός ότι ο Βάντεφουλ κατά την πρώτη του εμφάνιση ως Υπουργός Εξωτερικών σε Διάσκεψη Πρέσβεων εμφανίστηκε από κοινού με τον Καγκελάριο, συμβολίζει την πρόθεσή τους για μια συνεκτική εξωτερική πολιτική, επισημαίνουν τα δημοσιεύματα.

Στην ομιλία του προς τους Πρέσβεις ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι, για να παραμείνει η Γερμανία ικανή να δρα και να υλοποιεί τους στόχους της, χρειάζεται εστίαση, συγκέντρωση και προτεραιοποίηση. Στην αφετηρία κάθε δράσης εξωτερικής πολιτικής, υπογράμμισε, βρίσκονται τα γερμανικά και ευρωπαϊκά θεμελιώδη συμφέροντα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του Υπουργού Εξωτερικών, το «τρίπτυχο» που καθοδηγεί την ατζέντα του είναι: ασφάλεια, ελευθερία, ευημερία. Αυτά τα βασικά συμφέροντα, όπως είπε, απειλούνται σήμερα, και ακριβώς γι’ αυτό η υπεράσπισή τους αποτελεί τον κεντρικό στόχο της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής.

Η εστίαση του Βάντεφουλ στον βασικό πυρήνα συμφερόντων και στην ευημερία καθιστούν την ατζέντα του διαφορετική από αυτήν της προκατόχου του Μπέρμποκ, γράφει η εφημερίδα FAZ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα παραμένει ένα ερώτημα το πόσο μεγάλη επιρροή ασκεί ο Υπουργός Εξωτερικών και το Υπουργείο του στον Καγκελάριο και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο Βάντεφουλ ανέλαβε τα καθήκοντά του χάνοντας το κομμάτι της διπλωματίας στο θέμα του κλίματος, ενώ έχει κληθεί να κάνει σημαντικές περικοπές προσωπικού στο Υπουργείο. Ωστόσο ο ίδιος διαβεβαίωσε τη Δευτέρα τους διπλωμάτες του ότι στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό θα καταστήσει σαφές πως η ανάληψη ευθυνών κοστίζει, και στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφάλειας.

Αρνήθηκε ότι η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας αποδυναμώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς την τεχνογνωσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ