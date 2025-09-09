Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε χθες, Δευτέρα, τον φόνο μιας Ουκρανής πρόσφυγα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα, ένα γεγονός το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να εκμεταλλευθούν για να δικαιολογήσουν τα σχέδια επέκτασης των επιχειρήσεων πάταξης της εγκληματικότητας σε πόλεις των ΗΠΑ που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Ο φόνος αυτός, που σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο αφού η εταιρεία διαχείρισης μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί το έγκλημα.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας που κρατά ένα μικρό μαχαίρι να επιτίθεται χωρίς προειδοποίηση ή κάποια εμφανή αφορμή στην 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα, η οποία κάθεται μπροστά του, και να την μαχαιρώνει πολλές φορές.

Σε δηλώσεις του από το Μουσείο της Βίβλου στην Ουάσινγκτον ο Τραμπ συνέδεσε χθες τον φόνο αυτό με τις απειλές του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο και άλλες πόλεις, οι αρχές των οποίων πρόσκεινται στο Δημοκρατικό κόμμα.

«Όταν έχουμε φρικτούς φόνους, πρέπει να αναλαμβάνουμε φρικτές ενέργειες», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος.

Ο Τραμπ απηύθυνε «την αγάπη του» στην οικογένεια της Ζαρούτσκα. «Υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε, τότε δεν έχουμε χώρα», υπογράμμισε.

Η Ζαρούτσκα έφτασε στις ΗΠΑ πριν από τρία χρόνια μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια της, πρόσφυγας από την Ουκρανία. Όπως έγραψε η οικογένειά της, ήταν «μια προικισμένη και παθιασμένη καλλιτέχνης», με πτυχίο στην αποκατάσταση έργων τέχνης από κολέγιο του Κιέβου και ονειρευόταν να γίνει βοηθός κτηνιάτρου.

Ο δράστης της επίθεσης, ο 34χρονος Ντεκάρλος Μπράουν, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δικαστής ζήτησε τον εγκλεισμό του σε νοσοκομείο για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρικό έλεγχο.

Ο Μπράουν έχει μακρύ ποινικό μητρώο και έχει εκτίσει ποινή κάθειρξης για ένοπλη ληστεία. Πιο πρόσφατα είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο επειδή είχε καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 ζητώντας από τις αρχές να ερευνήσουν μια συσκευή που κάποιος είχε τοποθετήσει μέσα του προκειμένου να ελέγχει τη συμπεριφορά του. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος από δικαστήριο και αργότερα του ζητήθηκε να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Στο μεταξύ ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τον φόνο αυτόν προκειμένου να επεκτείνουν τα σχέδια πάταξης της εγκληματικότητας, τα οποία ο Ρεπουμπλικάνος έχει θέσει σε εφαρμογή στην Ουάσινγκτον, και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Σικάγο.

Ωστόσο τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα έχουν μειωθεί τόσο στην περιοχή της Ουάσινγκτον όσο και στο Σικάγο, αν και εκεί καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών σε σχέση με άλλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιτέθηκαν στους Δημοκρατικούς πολιτικούς της Σάρλοτ, τονίζοντας ότι ο Μπράουν θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι κατήγγειλε την Κυριακή στο Χ ότι οι αρχές της Σάρλοτ «απέτυχαν να τιμωρήσουν κατάλληλα» τον Μπράουν και για τον λόγο αυτόν απέτυχαν να προστατεύσουν την Ιρίνα Ζαρούτσκα και τους κατοίκους της Βόρειας Καρολίνας.

Από την πλευρά του ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς σε ανάρτησή του στην οποία τασσόταν υπέρ της λήψης αυστηρότερων μέτρων για την πάταξη της εγκληματικότητας.

Η δήμαρχος της Σάρλοτ, η Δημοκρατική Βι Λάιλς, δήλωσε: «Έχει σπαράξει η καρδιά μου, όπως και πολλών από εσάς. Σκέφτομαι πολύ πώς είναι πραγματικά η ασφάλεια στην πόλη μας. Παραμένω δεσμευμένη να κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω τους κατοίκους μας και να διασφαλίσω ότι η Σάρλοτ θα είναι ένα μέρος όπου όλοι θα νιώθουν ασφαλείς».

Παράλληλα η Λάιλς χαρακτήρισε τον φόνο της Ζαρούτσκα «τραγική αποτυχία των δικαστηρίων και των δικαστών» και δεσμεύθηκε να αναπτύξει περισσότερους αστυνομικούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ