Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 15 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σε είσοδο της Ιερουσαλήμ. Επιπλέον, πέντε άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Μagen David Adom.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο δράστες της επίθεσης έχουν εξουδετερωθεί. Δεν είναι ακόμη σαφές ωστόσο εάν είναι νεκροί.

Το Channel 12 αναφέρει ότι δράστες φέρεται να επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και να άνοιξαν πυρ εναντίον επιβατών. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo», γνωστό και ως Καρλ Γκούσταβ, σύμφωνα με εικόνες από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

Aftermath of reported shooting in Jerusalem https://t.co/i2Tpge0APY — Reuters (@Reuters) September 8, 2025

BREAKING:



Terror attack in Jerusalem, near the Ramon Junction.



Around a dozen people have been shot. 5 are in critical condition.

pic.twitter.com/pYiicsQ87z — Visegrád 24 (@visegrad24) September 8, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ