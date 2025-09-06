Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη αφήνοντας πίσω του έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους μόδας στον κόσμο, πάνω στον οποίο διατήρησε αυστηρό έλεγχο μέχρι το τέλος.

Ο θάνατός του εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της αυτοκρατορίας του και το ποιος μπορεί να αναλάβει τα ηνία.

Ακολουθούν τα πρόσωπα που βρίσκονταν πιο κοντά του και πιθανόν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαδοχή του.

Η αδελφή του, Ροσάνα Αρμάνι

Η 86χρονη Ροσάνα ήταν η νεότερη από τα τρία αδέλφια της οικογένειας Αρμάνι και επί δεκαετίες αποτέλεσε τη βασική μούσα του Τζόρτζιο. Στα νιάτα της ήταν μοντέλο και, όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν εκείνη που του άνοιξε τα μάτια στη βιομηχανία της μόδας.

Διετέλεσε επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του ομίλου και διηύθυνε το Emporio Armani Magazine, ένα περιοδικό lifestyle που αποτύπωνε τις ιδέες πίσω από τις συλλογές του.

Το δεξί χέρι, Πανταλέο (Λέο) ντελ Όρκο

Ο πιο στενός και έμπιστος συνεργάτης, ο Ντελ Όρκο ήταν σχεδόν πάντα στο πλευρό του σχεδιαστή. Είναι επικεφαλής του ανδρικού σχεδιαστικού γραφείου της Armani, αποκτώντας όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην εταιρεία όπου εργάζεται για περίπου 45 χρόνια.

Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν σε ένα πάρκο στο Μιλάνο και, παρότι ο Αρμάνι ποτέ δεν επιβεβαίωσε δημόσια μια σχέση μαζί του, φορούσε περήφανα ένα δαχτυλίδι από τον Ντελ Όρκο, που φέρεται να διασώθηκε από φωτιά στο σπίτι του σχεδιαστή στο νησί Παντελερία.

«Δεν μου άρεσε ποτέ να σπρώχνομαι για να φανώ. Προτιμώ να μένω στο παρασκήνιο και να κάνω τη δουλειά από εκεί» είχε δηλώσει κάποτε ο 72χρονος Ντελ Όρκο Dell’Orcoστην εφημερίδα La Repubblica.

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Armani και θεωρείται ένα από τα τρία βασικά πρόσωπα που θα ηγηθούν της επόμενης μέρας στην εταιρεία.

Η ανηψιά και κληρονόμος του στυλ, Σιλβάνα Αρμάνι

Η 69χρονη Σιλβάνα είναι κόρη του αείμνηστου αδελφού του Τζόρτζιο, Σέρτζιο, και θεωρείται, μαζί με τον Ντελ Όρκο, η στυλιστική του διάδοχος, όπως έγραψε ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του «Per Amore».

Ήταν η πιο στενή συνεργάτιδά του στον τομέα της γυναικείας ένδυσης, στον οποίο εργάζεται εδώ και πάνω από 40 χρόνια. «Πέρασα περισσότερο χρόνο με τον θείο μου απ’ ό,τι με τον πατέρα μου... Δουλεύουμε δίπλα-δίπλα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στην Corriere della Sera (Νοέμβριος 2023). Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η κοινωνική ανηψιά, Ρομπέρτα Αρμάνι

Η 54χρονη Ρομπέρτα είναι η μικρότερη αδελφή της Σιλβάνα και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και VIP πελατών στον οίκο Armani. Έχει μακρά παρουσία στο προσκήνιο, συνδέοντας το brand με διασημότητες και προσωπικότητες.

Υπήρξε παντρεμένη με τον Άντζελο Μοράτι (η οικογένειά του ελέγχει την πετρελαϊκή Saras), ενώ σήμερα έχει σχέση με τον Ιταλό Ολυμπιονίκη στην κωπηλασία, Τζουζέπε Βιτσίνο.

Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Ο ανηψιός, Αντρέα Καμεράνα

Γιος της Ροσάνα, 55 ετών, μπήκε στην εταιρεία το 2007 και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Το 2014 αποχώρησε από τα ενεργά διοικητικά του καθήκοντα.

Αναμένεται να αναλάβει τη θέση του θείου του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Armani, πλαισιώνοντας τον Ντελ Όρκο και τον Ίρβινγκ Μπελότι στη διοίκηση της εταιρείας.

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, Ίρβινγκ Μπελότι

Συνεργάτης της Rothschild & Co και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Armani στην Ιταλία. Είναι μέλος του Ιδρύματος Armani και θεωρείται βασικό μέλος της τριανδρίας που θα καθορίσει τη νέα εποχή για τον οίκο μόδας.

Ο έμπειρος μάνατζερ, Τζουζέπε Μαρσότσι

Επικεφαλής του εμπορικού και του τμήματος μάρκετινγκ από το 2019 και αναπληρωτής γενικός διευθυντής. Βετεράνος του κλάδου της πολυτελούς μόδας, έχει εργαστεί και σε άλλους σημαντικούς ιταλικούς ομίλους πριν ενταχθεί στον Armani.

Αποτελεί πιθανό υποψήφιο για τη θέση του CEO, μαζί με τον Ντανιέλε Μπαλεστράτσι.

Ο αναπληρωτής διευθυντής, Ντανιέλε Μπαλεστράτσι

Μπήκε στον οίκο Armani το 2007 ως Chief Operating Officer για ΗΠΑ και Καναδά, με προηγούμενη εμπειρία από τον οίκο Gianni Versace. Από το 2015 είναι Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων, ενώ το 2019 προήχθη σε αναπληρωτή γενικό διευθυντή.

Ο επιχειρηματίας, Φεντερίκο Μαρκέτι

Ιδρυτής του Yoox Net-A-Porter (YNAP), του κορυφαίου luxury ηλεκτρονικού καταστήματος, και μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οίκου Armani από το 2020. Ο Αρμάνι είχε γράψει στον πρόλογο βιβλίου του Μαρκετί: «Στον Φεντερίκο βλέπω κάτι από εμένα: τα ιδανικά μου, τον τρόπο που δρω και σκέφτομαι.»



