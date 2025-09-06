Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που σχημάτιζαν ουρά για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε, σύμφωνα με το AFP.

Η σορός του θα εκτίθεται όλο το σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro για τον κόσμο που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.

Η είδηση του θανάτου του την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών συγκλόνισε παγκοσμίως και βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μόδας.

🔵#GiorgioArmani Aperta la camera ardente. Dalle 7 di questa mattina centinaia le persone in fila per l’ultimo addio al grande stilista, nel suo teatro di Via Bergognone a Milano. Grande commozione di dipendenti e cittadini. Il racconto dell’inviato @fedemello pic.twitter.com/qEsyZrJXUU — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 6, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ