Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ προχώρησε σήμερα σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης του, μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου και υπουργού Στέγασης Άντζελα Ρέινερ, η οποία αποχώρησε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για σφάλμα σε καταβολή φόρου στην προσωπική της κατοικία.

Παρά την εξήγησή της ότι ενήργησε «με καλή πίστη», η παραβίαση του υπουργικού κώδικα οδήγησε στην παραίτηση της, προκαλώντας πολιτική αναστάτωση.

Τα νέα πρόσωπα

Στο πλαίσιο του ανασχηματισμού:

Ο Ντέιβιντ Λάμι ορίζεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης.

Η Υβέτ Κούπερ, μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών, μετακινείται στο υπουργείο Εξωτερικών.

Τη θέση της στο Εσωτερικών αναλαμβάνει η Σαμπάνα Μαχμούντ, μέχρι πρότινος υπουργός Δικαιοσύνης.

Παραμένει στη θέση της η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, ενώ σε άλλα υπουργεία τοποθετήθηκαν νέα στελέχη, όπως η Έμα Ρέινολντς στο Περιβάλλον, ο Πίτερ Κάιλ στις Επιχειρήσεις, η Λιζ Κένταλ στο Επιστημών, ο Στιβ Ριντ στη Στέγαση και ο Ντάγκλας Αλεξάντερ για τη Σκοτία.

Σημασία του ανασχηματισμού

Ο Στάρμερ επιχειρεί με αυτή την κίνηση να «επαναρυθμίσει» την κυβέρνηση του, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας και επαγγελματισμού. Η επιλογή της Υβέτ Κούπερ στο υπουργείο Εξωτερικών σηματοδοτεί έμφαση στη διεθνή παρουσία της Βρετανίας, ενώ η Σαμπάνα Μαχμούντ καλείται να διαχειριστεί το απαιτητικό χαρτοφυλάκιο του Εσωτερικού με αιχμή το μεταναστευτικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η ανάδειξη του Ντέιβιντ Λάμι σε αντιπρωθυπουργό, που τον καθιστά τον ισχυρότερο μετά τον πρωθυπουργό πολιτικό παράγοντα στο κυβερνητικό σχήμα.

Πολιτικά μηνύματα

Ο ανασχηματισμός στέλνει πολλαπλά μηνύματα:

Επανεκκίνηση μετά την απώλεια της Ρέινερ, που στοίχισε στην κυβέρνηση τόσο σε εικόνα ενότητας όσο και σε δεσμούς με την παραδοσιακή εκλογική βάση των Εργατικών.

Ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης στην κορυφή: για πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, τρία από τα τέσσερα κορυφαία υπουργεία (Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομικών) κατέχονται από γυναίκες.

Ισορροπία δυνάμεων στο εσωτερικό του κόμματος, με τον Στάρμερ να τοποθετεί έμπειρα στελέχη σε νευραλγικές θέσεις και να ενσωματώνει νέες φωνές με κύρος.

Κριτική και αντιδράσεις

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι ο ανασχηματισμός έγινε υπό καθεστώς πίεσης και όχι στρατηγικού σχεδιασμού. Οι Συντηρητικοί επισημαίνουν ότι η παραίτηση Ρέινερ αφήνει σοβαρό πολιτικό κενό και δείχνει ότι η κυβέρνηση Στάρμερ «δεν αντέχει στον έλεγχο της διαφάνειας».

Από την πλευρά των Εργατικών, βουλευτές της αριστερής πτέρυγας εξέφρασαν ανησυχία για την απομάκρυνση μιας λαϊκής φωνής όπως η Ρέινερ, υπογραμμίζοντας ότι η νέα σύνθεση «δίνει υπερβολικό βάρος» στην κεντρώα πτέρυγα.

Στον αντίποδα, πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η τοποθέτηση της Υβέτ Κούπερ στα Εξωτερικών και της Σαμπάνα Μαχμούντ στο Εσωτερικών σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη γυναικεία εκπροσώπηση, καθώς για πρώτη φορά τρεις γυναίκες καταλαμβάνουν τα πιο ισχυρά υπουργεία της χώρας. Θεωρούν, επίσης, ότι η αναβάθμιση του Ντέιβιντ Λάμι σε αντιπρόεδρο προσφέρει θεσμική ισορροπία και πολιτική συνέχεια σε μια κυβέρνηση που χρειάζεται σταθερότητα.

Πηγή: ΕΡΤ