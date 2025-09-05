Δυσαρεστημένοι με την Κυβέρνηση Mερτς, τέσσερις μήνες μετά τον σχηματισμό της, δήλωσε μεγάλο τμήμα των πολιτών στη Γερμανία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ‘Deutschlandtrend’ για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ARD.

Μόνο το 22% των ερωτηθέντων δήλωσε ευχαριστημένο με την Κυβέρνηση, ενώ το 75% δήλωσε λίγο ή καθόλου ευχαριστημένο. H παρούσα Κυβέρνηση είναι σαφώς λιγότερο δημοφιλής από την προηγούμενη κυβέρνηση SPD, Πρασίνων και FDP, η οποία κατά το πρώτο τετράμηνο της λειτουργίας της είχε λάβει θετική αξιολόγηση από ποσοστό 45% των ερωτηθέντων.

Η δυσαρέσκεια πλήττει εξίσου την Ένωση και τους Σοσιαλδημοκράτες. Με το κυβερνητικό τους έργο δηλώνουν ικανοποιημένοι μόνο το 29% των πολιτών, ενώ περίπου τα δύο τρίτα (67–68%) είναι δυσαρεστημένοι. Αρνητική είναι και η εικόνα για τον τρόπο συνεργασίας των δύο κομμάτων: Το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ μόλις το 18% εκφράζει ικανοποίηση.

Στην αξιολόγηση προσώπων, ο Kαγκελάριος Mερτς συγκεντρώνει 33% θετική εκτίμηση και 62% δυσαρέσκεια. Σε παρόμοια θέση και ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών Kλινγκμπέιλ με 31% θετική και 48% αρνητική αξιολόγηση. Καλύτερα αποτελέσματα καταγράφει ο Υπουργός Άμυνας Πιστόριους, με τον οποίον 60% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο.

Στα συνολικά ποσοστά ανά κόμμα, η Ένωση φτάνει το 27%, ενώ το ακροδεξιό AfD σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό του μέχρι σήμερα με 25%. Το SPD ανεβαίνει στο 14% , οι Πράσινοι πέφτουν στο 11% ενώ η Αριστερά παραμένει στο 10%. Το λαϊκιστικό αριστερό κόμμα BSW με 4% και το κόμμα των Φιλελευθέρων FDP με 3% θα έμεναν εκτός Κοινοβουλίου αν πραγματοποιούνταν την παρούσα περίοδο εκλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ