Η πρόσφατη σύλληψη από το Ισραήλ ενός πυρήνα της Χαμάς που σχεδίαζε επίθεση κατά του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έφερε και πάλι στο προσκήνιο τη δραστηριότητα της οργάνωσης στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Ynet, ανώτερα στελέχη της Χαμάς λειτουργούν από το τουρκικό έδαφος υπό αυστηρούς περιορισμούς, με την Άγκυρα να προσφέρει ταυτόχρονα έναν ασφαλή κόμβο για διπλωματική δράση και παράλληλες μυστικές επιχειρήσεις.

Περιορισμένη πολιτική παρουσία



Πηγή της Χαμάς τόνισε ότι η παρουσία της οργάνωσης στην Τουρκία είναι «προσεκτικά ρυθμισμένη» και κάθε παραβίαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση απέλαση. Οι ηγέτες της δεν επιτρέπεται να ιδρύσουν επίσημα πολιτικά ή στρατιωτικά γραφεία, ενώ η παραμονή τους δεν ξεπερνά τους τρεις συνεχόμενους μήνες.

Επαφές με την τουρκική ηγεσία



Η Τουρκία συγκαταλέγεται στις λίγες μουσουλμανικές χώρες που διατηρούν ανοικτές σχέσεις με τη Χαμάς. Στελέχη όπως ο Χάλεντ Μασάλ και ο Χαλίλ αλ-Χάγια έχουν επανειλημμένα συναντηθεί με Τούρκους αξιωματούχους, ενώ τον Απρίλιο του 2024 ο Μασάλ έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Χαμάς ζητά συχνά από την Άγκυρα να μεταφέρει προτάσεις προς την Ουάσιγκτον, χαιρετίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως «γέφυρα» με τις ΗΠΑ.

Δημόσια στήριξη – και υπόγεια δίκτυα



Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, η Τουρκία υιοθέτησε δημόσια μέτρα στήριξης των Παλαιστινίων, διακόπτοντας το εμπόριο με το Ισραήλ, απαγορεύοντας τη διέλευση ισραηλινών πλοίων και αεροσκαφών, και δηλώνοντας ξεκάθαρα την αντίθεσή της στις επιχειρήσεις στη Γάζα. Παράλληλα, σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Χαμάς διατηρεί στην Κωνσταντινούπολη μυστική μονάδα κυβερνοεπιχειρήσεων και πληροφοριών, η οποία φέρεται να στοχοποιεί αραβικές χώρες, την Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς και διπλωματικές αποστολές Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ.

Το ανοιχτό ζήτημα με το Ισραήλ



Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι δεν θα προχωρήσει σε πλήρη εξομάλυνση των σχέσεών του με την Τουρκία εάν δεν τερματιστούν οι στρατιωτικές δραστηριότητες της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη. Υπολογίζεται ότι περίπου 40 στελέχη της οργάνωσης που απελάθηκαν το 2011 στο πλαίσιο της συμφωνίας Σαλίτ παραμένουν ενεργά στην Τουρκία, με αρκετούς από αυτούς να έχουν αποκτήσει τουρκική υπηκοότητα, γεγονός που ενισχύει την μακροπρόθεσμη παρουσία της Χαμάς στη χώρα.



