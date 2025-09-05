Η διήμερη εκδήλωση του Economist συγκέντρωσε κορυφαίους αξιωματούχους και προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με κεντρικό άξονα τις γεωπολιτικές προκλήσεις, το μέλλον της Ευρώπης και τις διεθνείς ισορροπίες.

Ανάμεσα σε αυτούς ο ιδιοκτήτης της Capital Maritime & Trading Corp, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών κρίσεων στη ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία, τονίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να έχει η ανθρώπινη ζωή, προκαλώντας αίσθηση με τη δήλωσή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία.



«Αυτό που θα προτιμούσα είναι να μη βλέπω άλλα παιδιά να πεθαίνουν, και ας κρατούσε η Ρωσία κάποια κομμάτια γης της Ουκρανίας», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα εδαφικά ζητήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος υπερασπίστηκε την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, κάνοντας ιστορικές αναλογίες με τη ναζιστική Γερμανία.



«Ποιο κομμάτια της Ουκρανίας θα δίνατε στον επιτιθέμενο για να σταματήσει; Ποιο κομμάτι της Τσεχοσλοβακίας θα δίνατε στον Χίτλερ;», ήταν απάντηση του Τζόνσον.





Μαρινακης: «Αυτό που θα προτιμούσα είναι να μη βλέπω άλλα παιδιά να πεθαίνουν & ας κρατούσε η Ρωσία κάποια κομμάτια γης της Ουκρανίας»



Τζονσον: «Ποιο κομμάτια της Ουκρανίας θα δίνατε στον επιτιθέμενο για να σταματήσει; Ποιο κομμάτι της Τσεχοσλοβακίας θα δίνατε στο Χιτλερ;»👏👏 pic.twitter.com/1OpihkgLmu — Nikos Michael (@NikosMichael6) September 4, 2025



Ο Τζόνσον, στην ομιλία του, έθεσε στο επίκεντρο τη μάχη μεταξύ δημοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων, παραλληλίζοντας την αρχαία Αθήνα με τη Δύση και τη Σπάρτη με τα σημερινά αυταρχικά καθεστώτα. Τόνισε ότι η Δύση πρέπει να υπερασπιστεί τις αξίες της, εξέφρασε απογοήτευση για την ανεπαρκή στήριξη προς την Ουκρανία και υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη.

Αναφερόμενος στο Brexit, υποστήριξε ότι η Βρετανία απέδειξε την ικανότητά της να ανακτήσει την κυριαρχία της, αλλά δεν συνέστησε την αποχώρηση της Ελλάδας από την ΕΕ. Αντίθετα, σημείωσε ότι κάθε χώρα πρέπει να βρει τον δικό της δρόμο εντός ή εκτός ευρωπαϊκών θεσμών.





Delighted to be back in Greece today for The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit.



Putin will simply grind on if we don’t extend and intensify the pressure against Russian aggression. Ukrainians want freedom. Europe’s security depends on it.



Watch my speech here… pic.twitter.com/80oVTmJE3G — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 4, 2025

Καταλήγοντας, μεταξύ άλλων υπογράμμισε τη σημασία της δυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς: «Πρέπει να αναρωτηθείτε: η χώρα που έφτιαξε το θέατρο, θα δει τον κόσμο να επιλέγει κινέζικες ταινίες ή το Χόλιγουντ»; Αναφερόμενος ξανά στον Πελοποννησικακό πόλεμο είπε: «Η Σπάρτη δεν άφησε τίποτα πίσω της. Πού είναι η κληρονομιά της στη μουσική, τις τέχνες, την υποκριτική; Σε σχέση με την Αθήνα, η επιρροή της είναι αμελητέα».



