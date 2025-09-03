Η υπόθεση της δολοφονημένης 16χρονης Ουκρανής Liana K. προκαλεί φρίκη. Οι εκκλήσεις για διευκρινίσεις γίνονται όλο και πιο δυνατές.

Ένας 31χρονος Ιρακινός θεωρείται ύποπτος ότι έσπρωξε θανάσιμα την έφηβη πάνω σε διερχόμενη εμπορική αμαξοστοιχία στο σταθμό Friedland στις 11 Αυγούστου. Η 16χρονη, η οποία είχε διαφύγει από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας με την οικογένειά της, λέγεται ότι φώναξε έντρομη τον παππού της, αλλά όταν έφτασε να βοηθήσει, ήταν ήδη πολύ αργά.

Η Carina Hermann, κοινοβουλευτική γραμματέας του CDU, δήλωσε στο NDR: "Περιμένω από την υπουργό Εσωτερικών να μας ενημερώσει αυτεπάγγελτα και ότι δεν χρειάζεται να το ζητήσουμε". Η υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας, Daniela Behrens (SPD), επέρριψε με τη σειρά της ευθύνες στις αρχές: "Θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στη διαδικασία ασύλου στη Λιθουανία, αλλά δεν μπορούσε να μεταφερθεί εκεί για χρόνια λόγω των συνεχιζόμενων νομικών διαδικασιών".

Και αυτό διότι ο 31χρονος μετανάστης δεν θα έπρεπε πλέον να έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στη Γερμανία. Ήταν μια λεγόμενη υπόθεση του Δουβλίνου και είχε ήδη διαταχθεί η απέλασή του στη Λιθουανία. Τι είχε συμβεί; Μήπως οι αρχές απέτυχαν;

Απέτυχαν οι αρχές; Αυτό λένε οι φάκελοι:

Ο 31χρονος Ιρακινός Μοχάμεντ Α. ήρθε στη Γερμανία το 2022 και υπέβαλε αίτηση ασύλου. Ωστόσο, η αίτηση απορρίφθηκε στα τέλη του 2022. Έγινε η λεγόμενη υπόθεση του Δουβλίνου και έπρεπε να επιστραφεί στη χώρα όπου πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του σε έδαφος της ΕΕ. Αυτή ήταν η Λιθουανία.

Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Α. άσκησε έφεση κατά της απόφασης στο διοικητικό δικαστήριο του Γκέτινγκεν στις αρχές του 2023. Όταν ρωτήθηκε από το Euronews, το δικαστήριο δεν θέλησε να πει στον Τύπο ποιος ήταν ο δικηγόρος του Α. - επειδή το δικηγορικό γραφείο το είχε ζητήσει ρητά.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: "Θα αποφύγω να αναφέρω το όνομα του δικηγορικού γραφείου που έχει αναλάβει τη διαδικασία, διότι έχει ζητήσει ρητά να μην αποκαλυφθεί το όνομά του σε σχέση με την υπόθεση αυτή, λόγω φόβου εχθρότητας. Δεν έχω καμία πληροφορία σχετικά με την εμπλοκή μιας ΜΚΟ".

Γιατί το δικαστήριο χρειάστηκε δύο χρόνια για να καταλήξει σε απόφαση;

Το Διοικητικό Δικαστήριο του Γκέτινγκεν χρειάστηκε δύο ολόκληρα χρόνια για να καταλήξει σε απόφαση. Η απόφαση εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2025: η καταγγελία του Ιρακινού ήταν αβάσιμη και μπορούσε να απελαθεί από τη Γερμανία.

Το Euronews θέλησε να μάθει από το δικαστήριο: Γιατί χρειάστηκαν δύο χρόνια για να ληφθεί αυτή η απόφαση. Το δικαστήριο εξήγησε: Πριν από αυτό, υπήρχε μια "αρχική επείγουσα απόφαση υπέρ". Αυτή ήταν τον Ιανουάριο του 2023, μετά την οποία "άλλαξε η νομολογία σχετικά με τις συστημικές ελλείψεις στη διαδικασία ασύλου στη Λιθουανία. Επί του παρόντος, τέτοιες συστημικές ελλείψεις δεν θεωρούνται πλέον δεδομένες".

Ο εκπρόσωπος του διοικητικού δικαστηρίου συνέχισε εξηγώντας: "Το γεγονός ότι χρειάστηκαν άλλα δύο χρόνια μετά την επείγουσα απόφαση μέχρι την έκδοση της απόφασης - η οποία τελικά απέρριψε την υπόθεση - δεν είναι δυστυχώς κάτι ασυνήθιστο, δεδομένου του όγκου των διαδικασιών ασύλου που έπρεπε να διεκπεραιωθούν".

Ταξίδεψε στη Λιθουανία το 2021 - Απορρίφθηκε δύο φορές το άσυλο

Το Euronews έχει στη διάθεσή του τα δικαστικά έγγραφα. Σε αυτό αναφέρεται: "Σύμφωνα με το χτύπημα Eurodac, ο προσφεύγων υπέβαλε αίτηση ασύλου στη Λιθουανία στις 25 Αυγούστου 2021".

Εκεί ο Μοχάμεντ Α. εισήλθε για πρώτη φορά παράνομα στην ΕΕ. Και εκεί υπέβαλε αίτηση ασύλου, αλλά η Λιθουανία τον απέρριψε δύο φορές. "Ο αιτών δήλωσε ότι είχε υποβληθεί ανεπιτυχώς σε διαδικασία ασύλου στη Λιθουανία. Είχε λάβει δύο απορριπτικές αποφάσεις"

Ως εκ τούτου, στις 6 Οκτωβρίου 2022, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης (BAMF) υπέβαλε αίτηση Δουβλίνου για "αίτηση επανεισδοχής" στη Λιθουανία". Μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας η Λιθουανία επιβεβαίωσε τελικά την ευθύνη βάσει του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ στις 27 Οκτωβρίου 2022.

Τα νέα στοιχεία του δράστη αναφέρθηκαν για πρώτη φορά την Τρίτη από την εφημερίδα die Welt.

Μήπως η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης δεν έλεγξε προσεκτικά;

Στην επείγουσα απόφαση του Ιανουαρίου 2023, το δικαστήριο κατηγορεί την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης για ένα λάθος: "Ωστόσο, ο εναγόμενος θα έπρεπε να είχε "συνεχίσει την εξέταση της ευθύνης μετά από συνοπτικό έλεγχο" σύμφωνα με το Δουβλίνο.

Το διοικητικό δικαστήριο του Γκέτινγκεν το δικαιολόγησε αυτό, αναφέροντας ότι η BAMF θα έπρεπε να είχε ελέγξει και να γνωρίζει αν τα κριτήρια πληρούνται ακόμη και στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει εκεί μετανάστες του Δουβλίνου.

Τότε, υπήρχαν "ουσιαστικοί λόγοι να υποθέσουμε" ότι "οι διαδικασίες ασύλου και οι συνθήκες υποδοχής των αιτούντων στο εν λόγω κράτος μέλος παρουσιάζουν συστημικές αδυναμίες που συνεπάγονται κίνδυνο απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔ)", συνεχίζει η κατεπείγουσα απόφαση των διοικητικών δικαστών.

Ως απάντηση στη μεγάλη εισροή παράνομης μετανάστευσης από τρίτες χώρες που προκλήθηκε από τη Λευκορωσία, η Λιθουανία είχε αυστηροποιήσει τότε την πολιτική της για το άσυλο.

Ιρακινός ισχυρίζεται στο δικαστήριο ότι τον βίασαν

Από τα δικαστικά έγγραφα προκύπτει επίσης η άποψη του Ιρακινού Μοχάμεντ Α.

Α. ισχυρίστηκε μαζί με τον δικηγόρο του ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου του Γκέτινγκεν ότι "κρατήθηκε και κρατήθηκε σε απομόνωση επί ένα μήνα" μετά την παράνομη είσοδό του στη Λιθουανία.

Δήλωσε επίσης ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Ως ομοφυλόφιλος, ήθελε να μεταφερθεί σε άλλο στρατόπεδο στη Λιθουανία. Το δικαστήριο γράφει ότι ο Muhammed A. δήλωσε τα εξής: "Τον βίασαν στο στρατόπεδο Kibati. Η λιθουανική αστυνομία τον είχε χτυπήσει".

Δήλωσε επίσης ότι "ήταν σοβαρά άρρωστος και είχε ήδη πέσει θύμα πολλαπλών βιασμών στην πατρίδα του". Ως εκ τούτου, είπαν οι δικηγόροι του Α. στους δικαστές, δεν μπορούσε να απελαθεί στη Λιθουανία, καθώς υπήρχε "σημαντικός κίνδυνος επανατραυματισμού".

Καλούνταν να εγκαταλείψει τη χώρα τον Μάρτιο του 2025.

Την άνοιξη του 2025, τον Μάρτιο, ο Μοχάμεντ Α. υποχρεώθηκε τελικά να εγκαταλείψει τη χώρα μετά την οριστική δικαστική απόφαση. ΑΛΛΑ: Κανένας αξιωματούχος δεν φέρεται να γνώριζε πού έμενε τότε ο Ιρακινός. Η αρμόδια μεταναστευτική αρχή σημείωσε το φθινόπωρο του 2024 ότι είχε μετακομίσει "άγνωστο".

Στη συνέχεια, ο Ιρακινός υποβάλλει αίτηση ασύλου στη Γερμανία τον Απρίλιο, τη λεγόμενη "αίτηση παρακολούθησης". Εκείνη την περίοδο ζούσε σε χώρο φιλοξενίας για άσυλο στο Φρίντλαντ. Έλαβε μια επιστολή από το BAMF στην οποία αναφερόταν ότι έπρεπε να δώσει εκεί αυτοπροσώπως εξηγήσεις. Όμως δεν εμφανίζεται ποτέ.

Στη συνέχεια, τελικά, το καλοκαίρι, ο Μοχάμεντ Α. απειλήθηκε με ποινή φυλάκισης επειδή δεν είχε πληρώσει ένα πρόστιμο. Οι μεταναστευτικές αρχές αντέδρασαν και κατέθεσαν "αίτηση κράτησης εν αναμονή της απέλασης".

Ωστόσο, το περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου απέρριψε την υπόθεση! Το Euronews ήθελε να μάθει: Γιατί;

Το τοπικό δικαστήριο εξηγεί: Η αρχή υπέβαλε λανθασμένη αίτηση!

Σε απάντηση του ερωτήματος του Euronews, το περιφερειακό δικαστήριο δήλωσε ότι το κρατικό κέντρο υποδοχής είχε υποβάλει "αίτηση για τη διαταγή της λεγόμενης μεταφοράς κράτησης". Αλλά ήταν "απαράδεκτη". Προϋπόθεση για να διαταχθεί η κράτηση μέχρι τη μεταφορά είναι ο "σημαντικός κίνδυνος διαφυγής".

Αυτό σημαίνει ότι η αίτηση ήταν ανεπαρκής και ανεπαρκής.

Ο εκπρόσωπος του περιφερειακού δικαστηρίου του Ανόβερου εξηγεί: "Εάν μια αρχή αλλοδαπών υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση διαταγής κράτησης εν αναμονή της μεταφοράς, πρέπει να εξηγήσει και να αιτιολογήσει λεπτομερώς ότι συντρέχουν αυτές οι περιστάσεις". Και συνεχίζει: "Εάν οι εξηγήσεις αυτές δεν υπάρχουν, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί. Αυτός ήταν και ο λόγος της απόρριψης εδώ".

Το δικαστήριο εξηγεί με σαφήνεια στο Euronews: "Κατά τη γνώμη του δικαστηρίου, οι αρχές μετανάστευσης ΔΕΝ έχουν αποδείξει επαρκώς τις περιστάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικό κίνδυνο διαφυγής σύμφωνα με το νόμο".

Για το περιφερειακό δικαστήριο, είναι ακόμη σαφές ότι η κρατική μεταναστευτική αρχή έκανε λάθος. Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου αναφέρει: "Το περιφερειακό δικαστήριο δεν ήταν της γνώμης ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν θα μπορούσε να είχε κρατηθεί. Αντίθετα, κατά τη γνώμη του δικαστηρίου, η αίτηση δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται στο δικαστήριο να την εξετάσει καθόλου".

Με άλλα λόγια: Το τοπικό δικαστήριο θα είχε ακόμη και τη γνώμη ότι ο Α. έπρεπε να κρατηθεί μέχρι την απέλασή του σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, αλλά αυτό δεν ήταν καν δυνατό λόγω της ανεπαρκώς συνταχθείσας αίτησης από τις αρχές. Η αίτηση ήταν τόσο κακογραμμένη που το δικαστήριο δεν χρειάστηκε καν να την εξετάσει.

Πηγή: Euronews