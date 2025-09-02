Η Βουλγαρία δεν θα ξεκινήσει έρευνα για τις παρεμβολές που επηρέασαν το GPS του αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Κυριακή, όπως δήλωσε σήμερα ο Βούλγαρος πρωθυπουργός.

"Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει έρευνα", δήλωσε ο Ρόσεν Ζελιάσκοφ, λέγοντας πως οι παρεμβολές αυτές δεν “ταξινομήθηκαν ως υβριδικές απειλές ή απειλές κυβερνοεπίθεσης" σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Μπουργκάς, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου μετέβη για την έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης για την εισαγωγή του ευρώ στη Βουλγαρία.

Χθες, Δευτέρα, εκπρόσωπος της κ. φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε πως το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε υπέστη "παρεμβολή σήματος GPS", ένα φαινόμενο συχνό σε αυτή την περιοχή της ανατολικής Ευρώπης, κατά την άφιξή της στη Βουλγαρία την Κυριακή. Είπε πως η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από αυτήν την ενέργεια.

"Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία, παρακολουθούμε αυτό που αποκαλείται ηλεκτρονικός πόλεμος", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της βουλγαρικής κυβέρνησης. "Αυτές οι παρεμβολές δεν στοχεύουν κάποιο συγκεκριμένο αεροσκάφος", διευκρίνισε, προσθέτοντας πως "δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο: δυστυχώς, είναι μία από τις συνέπειες τέτοιων στρατιωτικών συγκρούσεων".

Η βουλγαρική κυβέρνηση διευκρίνισε χθες Δευτέρα πως το σήμα GPS χάθηκε κατά τη φάση προσέγγισης στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ, χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της προσγείωσης, που πραγματοποιήθηκε "χωρίς δυσκολία".

Η επίσκεψη της κ. φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο περιοδείας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθεώρησε εκεί ένα εργοστάσιο που παράγει πυρομαχικά για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

