Ισραηλινοί στρατιώτες συνέλαβαν τον δήμαρχο της Χεβρώνας Ταϊσίρ Αμπού Σνέινεχ προκαλώντας την οργή των Παλαιστινίων σε αυτή την πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, την ώρα που οι τοπικοί αξιωματούχοι ανησυχούν για την αυτονομία τους.

Το δημοτικό συμβούλιο της Χεβρώνας καταδίκασε έντονα τη σύλληψη του δημάρχου. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στο σπίτι του Αμπού Σνέινεχ στη διάρκεια της νύκτας προκαλώντας καταστροφές στο εσωτερικό του.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός παρέπεμψε για δηλώσεις στην ισραηλινή υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ).

Ισραηλινές πηγές δήλωσαν ότι ο Αμπού Σνέινεχ κατηγορείται ότι υποστηρίζει τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ και ότι υποκινεί σε μίσος εις βάρος του Ισραήλ.

Ωστόσο το δημοτικό συμβούλιο της Χεβρώνας, μιας πόλης με περίπου 200.000 κατοίκους που βρίσκεται νότια της Ιερουσαλήμ, κατήγγειλε ότι η σύλληψη του δημάρχου είναι πολιτικά υποκινούμενη.

«Αυτή η βίαιη επίθεση δεν έχει στόχο μόνο τον ίδιο τον δήμαρχο, αλλά και τη βούληση των κατοίκων της Χεβρώνας και των εκλεγμένων θεσμών τους», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Η σύλληψη αποτελεί «κατάφωρη επίθεση στη δημοκρατική διαδικασία καθώς και στο δικαίωμα του λαού μας να φροντίζει για τις υποθέσεις του και να υπηρετεί την πόλη με ελευθερία και αξιοπρέπεια».

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η σύλληψη είναι μια προσπάθεια του Ισραήλ να εγκαθιδρύσει μια εναλλακτική παλαιστινιακή ηγεσία στην πόλη, αντικαθιστώντας την αυτόνομη Παλαιστινιακή Αρχή.

Πέντε άραβες επικεφαλής φυλών από την περιοχή της Χεβρώνας παρουσίασαν τον Ιούλιο σχέδιο το οποίο προέβλεπε την μετατροπή της πόλης σε ξεχωριστό εμιράτο, ανεξάρτητο από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη που δεν θα διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή. Το εμιράτο αυτό θα αναγνώριζε «το κράτος του Ισραήλ ως το κράτος του εβραϊκού λαού» και θα εξομάλυνε τις σχέσεις του με αυτό.

Η πρόταση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση Παλαιστίνιων αξιωματούχων, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν προδοσία της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Παρατηρητές εξέφρασαν επίσης την ανησυχία ότι τα γεγονότα στη Χεβρώνα ενδέχεται να είναι το πρώτο βήμα προς τη διάβρωση της εξουσίας της Παλαιστινιακής Αρχής σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη.

Ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ζητεί τη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής και την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή διοικεί κάποιες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Την παλιά πόλη της Χεβρώνας, όπου ζουν πολλές εκατοντάδες Ισραηλινοί έποικοι, ελέγχει ο ισραηλινός στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- dpa

