Δεκάδες χιλιάδες έφεδροι άρχισαν να παρουσιάζονται στις μονάδες τους σήμερα ενόψει της νέας επιχείρησης του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, την οποία ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλει να επισπεύσει, παρά την αντίθετη γνώμη των επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του στρατού μετέδωσε ότι περίπου 40.000 έφεδροι θα παρουσιαστούν σήμερα για να λάβουν μέρος στην επιχείρηση του στρατού στην πόλη της Γάζας.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου ενέκρινε τον Αύγουστο σχέδιο για την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα με στόχο την κατάληψη της πόλης Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει αυτή την περίοδο περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας.

Στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε αργά την Κυριακή, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Νετανιάχου και των υπουργών του από τη μία πλευρά, οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν άμεσα με την επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, και τον επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ από την άλλη, ο οποίος ζητεί από τους πολιτικούς να καταλήξουν σε συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Ζαμίρ εκτίμησε ότι η νέα επιχείρηση αυτή θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς και θα επιβαρύνει τον ισραηλινό στρατό ο οποίος φτάνει στα όριά του, όπως δήλωσαν τέσσερις υπουργοί και δύο αξιωματικοί του στρατού που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.

Αντίστοιχη αντιπαράθεση είχε ξεσπάσει μεταξύ του Ζαμίρ και του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου και τον Αύγουστο.

Στις 20 Αυγούστου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, την οποία χαρακτηρίζει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Όμως στις 21 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια συνομιλιών για την έγκριση του σχεδίου μάχης, οι επικεφαλής του ισραηλινού στρατού προειδοποίησαν κατά της επιχείρησης αυτής λέγοντας ότι θέτει σε κίνδυνο τους ομήρους, ενώ επεσήμαναν ότι η εκστρατεία δεν μπορεί να ξεκινήσει προτού περάσουν τουλάχιστον δύο μήνες, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του Νετανιάχου και αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο βασικός λόγος που επικαλέστηκε ο ισραηλινός στρατός είναι ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες. Παράλληλα δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι αξιοσημείωτος αριθμός εφέδρων είναι δυσαρεστημένοι με τα σχέδια του υπουργικού συμβουλίου. Μάλιστα κάποιοι έφτασαν στο πρωτοφανές σημείο να κατηγορήσουν ανοικτά την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι δεν έχει συνεκτική στρατηγική για τη Γάζα και ότι δεν διαθέτει ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τον θύλακα ούτε σαφείς στόχους.

«Δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι που πραγματικά ασκεί σημαντική πίεση για να απελευθερώσει η Χαμάς τους ομήρους», δήλωσε στο Reuters ένας έφεδρος που υπηρετεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, μιλώντας υπό τον όρο διατήρησης της ανωνυμίας του.

Ισραηλινά πλήγματα

Στο μεταξύ τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον 16 στην πόλη της Γάζας, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Μεταξύ των νεκρών πέντε σκοτώθηκαν στο νότιο τμήμα του θύλακα την ώρα που περίμεναν να παραλάβουν τρόφιμα, εννιά έχασαν τη ζωή τους σε πλήγμα εναντίον σπιτιού, ενώ επτά από τα πυρά ισραηλινού άρματος μάχης. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βόρεια Γάζα.

Εξάλλου ακόμη 13 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, πέθαναν από υποσιτισμό τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Συνολικά 361 άνθρωποι, εκ των οποίων 130 παιδιά, έχουν πεθάνει λόγω του λιμού.

Το Ισραήλ αρνείται ότι υπάρχουν νεκροί από τον λιμό στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονται σε άλλες ιατρικές αιτίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ