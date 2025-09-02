Η υπόθεση της παρεμβολής στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν εξετάζεται απομονωμένα, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των λεγόμενων υβριδικών απειλών που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ καταγγέλλουν σταθερά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Οι απειλές αυτές, σύμφωνα με το Sky News, περιλαμβάνουν παραπληροφόρηση, κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, κατασκοπεία και συλλογή πληροφοριών με τη χρήση drones, καθώς και σαμποτάζ, όπως για παράδειγμα συμβάντα κοντά σε αγωγούς ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Παρακολούθηση μετακινήσεων στη Γερμανία



Τις τελευταίες εβδομάδες, πηγές ασφαλείας στη Γερμανία ανέφεραν ότι εντοπίστηκαν άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παρακολουθούν μετακινήσεις στρατευμάτων και πυρομαχικών που κατευθύνονταν προς την Ουκρανία. Αντίστοιχες καταγγελίες δημοσιεύτηκαν και στους New York Times, σύμφωνα με τις οποίες ρωσικά drones πετούσαν πάνω από διαδρομές που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η στάση της Μόσχας και η ευρωπαϊκή ανησυχία



Η Μόσχα αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες αυτές τις αναφορές, χαρακτηρίζοντάς τες ανυπόστατες ή απλώς «δημοσιογραφικά ψεύδη». Παρά ταύτα, οι υπηρεσίες αντικατασκοπείας σε χώρες όπως η Γερμανία έχουν δηλώσει ότι λαμβάνουν τα περιστατικά σοβαρά υπόψη και τα διερευνούν, γεγονός που δείχνει ότι οι ανησυχίες δεν περιορίζονται μόνο σε πολιτικές δηλώσεις.

Ο συμβολισμός του περιστατικού



Η χρονική συγκυρία του επεισοδίου με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνέπεσε με την προετοιμασία του 19ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, αλλά και με συζητήσεις των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που μπορούν να προσφέρουν στην Ουκρανία. Έτσι, πολλοί εκτιμούν ότι η στοχοποίηση της προέδρου της Κομισιόν αποτελεί προσπάθεια εκφοβισμού και ένδειξη ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει μη συμβατικά μέσα για να δείξει ισχύ και να αποτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση της πίεσης μέσω κυρώσεων.