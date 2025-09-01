Στο στόχαστρο για την παρεμβολή στο GPS του αεροπλάνου που μετέφερε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής της στη Βουλγαρία την Κυριακή βρέθηκε η Ρωσία.

«Επιβεβαιώνουμε ότι υπήρξε παρέμβαση στο GPS [του αεροσκάφους], αλλά το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι Βουλγαρικές Aρχές υποψιάζονται ότι αυτή η κατάφωρη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία», δήλωσε η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αντριάνα Ποντέστα, κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το περιστατικό συνέβη κατά την επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, όπως είχε η ίδια ανακοινώσει την περασμένη Πέμπτη, μετά από την επίθεση της Ρωσίας σε κτίριο που στεγάζει την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στο Κίεβο κατά το νέο κύμα επιθέσεων που κατεγράφη τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας. Η κα Φον ντερ Λάιεν εμφανίστηκε «οργισμένη» από την επίθεση και υποσχέθηκε την ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, ενώ παράλληλα η ΕΕ προετοιμάζει σε επίπεδο Υπουργών το 19ο πακέτο κυρώσεων, που αναμένεται να εστιάσει κυρίως σε Ρώσους που κατηγορούνται για απαγωγές Ουκρανών παιδιών, θέμα που συζητήθηκε κατά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Έχουμε επίγνωση των απειλών και των εκφοβισμών που αποτελούν τακτικό συστατικό της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας, - και έχουμε συνηθίσει κατά κάποιο τρόπο. Αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και την υποστήριξη προς την Ουκρανία», πρόσθεσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος για θέματα μεταφορών, Άννα Κάισα Ιτκονεν, αποκάλυψε ότι τον περασμένο Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε επιστολή από 14 κράτη - μέλη σχετικά με υπονομευτικές ενέργειες που βάζουν σε κίνδυνο το μεταφορικό έργο στα κράτη - μέλη. «Έχουμε ήδη αναλάβει δράση, εργαζόμαστε σε ένα κοινό πλάνο με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (ΕΑΣΑ), το Eurocontrol, τα κράτη - μέλη, τους παρόχους υπηρεσιών αεοροναυτιλίας, αλλά και τη βιομηχανία», ενώ τόνισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με τα κράτη - μέλη είναι καίριας σημασίας, καθώς μιλάμε για «αυξημένο αριθμό τέτοιων γεγονότων».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Ιτκονεν, η ΕΕ έχει ήδη προχωρήσει σε προηγούμενα πακέτα σε κυρώσεις εναντίον μικρού αριθμού εταιριών, οι οποίες έχουν είχαν σημαίνοντα ρόλο σε παρεμβολές σημάτων GPS που έχουν βλάψει κράτη - μέλη.

