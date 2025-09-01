Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας με ανακοίνωση του που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του, επέκρινε σήμερα την κοινή διακήρυξη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, επειδή παρέλειψε να αναφερθεί στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος επιθετικός πόλεμος στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει αντικατοπτριστεί σ’ ένα τόσο σημαντικό και θεμελιώδες έγγραφο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης: Γαλλία: Φιλοξενεί συνάντηση «Συνασπισμού των Προθύμων» για Ουκρανία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

