Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ένα πλήγμα του στρατού εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστού με το όνομα Αμπού Ομπέιντα, χωρίς να μπορεί να πει προς το παρόν εάν είναι ζωντανός ή νεκρός.

Σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον του εβδομαδιαίου υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του γραφείου του:

«Πραγματοποιήσαμε ένα πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς (…) Αμπού Ομπέιντα. Ελπίζω πως δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, όμως σημειώνω πως δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς προκειμένου να αποσαφηνίσει αυτό το ερώτημα».

Χθες, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως «έπληξε έναν τρομοκράτη-κλειδί της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», χωρίς να αναφέρει την ταυτότητά του, όμως ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως πρόκειται για τον Αμπού Ομπέιντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ