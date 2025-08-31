Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα σε μια τοποθεσία που διοικείται από τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο την Κυριακή.

«Πριν από λίγο, ο στρατός έπληξε στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων υποδομών, σε μια τοποθεσία της Χεζμπολάχ στην οποία εντοπίστηκε στρατιωτική δραστηριότητα, στην περιοχή της κορυφογραμμής Μποφόρ στο νότιο Λίβανο», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Η ύπαρξη της τοποθεσίας και η δραστηριότητα εντός αυτής συνιστούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», πρόσθεσε.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε έντονες επιθέσεις στη δασώδη περιοχή Άλι αλ-Ταχέρ, όπου αργότερα δηλώθηκαν πυρκαγιές, και στην Αλ-Ντέμπσα, όπου καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με το NNA, αεροσκάφη εκτόξευσαν «μεγάλο αριθμό πυραύλων», με εικόνες του AFP να δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ενεπλάκησαν σε περισσότερο από ένα χρόνο εχθροπραξιών που κορυφώθηκαν σε δύο μήνες ανοιχτού πολέμου πέρυσι.

Σύμφωνα με την εκεχειρία του Νοεμβρίου που επιδίωκε να τερματίσει τη βία, ο στρατός του Λιβάνου αναπτύσσεται στον νότο και αποσυναρμολογεί τις υποδομές της Χεζμπολάχ με την υποστήριξη των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του σε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο παρά την εκεχειρία και έχει δεσμευτεί να τις συνεχίσει μέχρι να αφοπλιστεί η ένοπλη ομάδα.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Βηρυτός διέταξε τον λιβανέζικο στρατό να καταρτίσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους, αλλά η ένοπλη ομάδα έχει δεσμευτεί να αντισταθεί στην προσπάθεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ-AFP