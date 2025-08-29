Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις των εταίρων του Κιέβου σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα πρέπει να αναβαθμιστούν «επειγόντως» σε επίπεδο ηγετών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση κατά την διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους στο Κίεβο, κατά την οποία είπε επίσης ότι θέλει οι σύμμαχοι να επικυρώσουν τυχόν τέτοιες εγγυήσεις μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ