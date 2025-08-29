Ισραηλινές δυνάμεις αποσυναρμολόγησαν κατασκοπευτικές συσκευές που ήταν ενσωματωμένες στη Συρία κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιδρομών σε βάση της υπαίθρου κοντά στη Δαμασκό, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στον αραβικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Al Hadath την Πέμπτη.

Το δημοσίευμα έκανε επίσης λόγο για την ανάκτηση μυστικού και επικίνδυνου εξοπλισμού, με τον αξιωματούχο να στέλνει μήνυμα προς τη συριακή κυβέρνηση:



«Προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση Σαράα να μην παίζει με τη φωτιά και να μην υπακούει σε τουρκικές εντολές».

Ο εξοπλισμός βρισκόταν στη Συρία τα τελευταία δέκα χρόνια.

«Η Τουρκία προσπαθεί να πλησιάσει περισσότερο το Ισραήλ απ’ όσο θα έπρεπε», πρόσθεσε, και κατέληξε λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει ενημερώσει τη νέα συριακή κυβέρνηση «να μην δοκιμάσει την υπομονή του και τα όρια των επιχειρήσεών του».

Ισραήλ – τρίτη ημέρα επιχειρήσεων στη Συρία



Μέλη του Νέου Συριακού Στρατού ανακάλυψαν συσκευές παρακολούθησης και υποκλοπών κοντά στο Τζαμπάλ αλ-Μανέα, νότια της Δαμασκού, την Τρίτη, σύμφωνα με την αναφορά.

Κατά την προσπάθειά τους να τις εξουδετερώσουν, ο χώρος δέχτηκε ισραηλινή αεροπορική επίθεση, με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών στρατιωτών καθώς και την καταστροφή οχημάτων.



Αντίδραση Ιορδανίας



Η Ιορδανία έχει εκφραστεί ιδιαιτέρως έντονα για τις επιθέσεις.

Στις 26 Αυγούστου, καταδίκασε «με τους πιο αυστηρούς όρους τις επαναλαμβανόμενες ισραηλινές παραβιάσεις και τη διείσδυσή τους σε συριακό έδαφος, θεωρώντας τες κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση που στοχεύει στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την ασφάλεια της Συρίας».