Eκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε, εατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ, ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες έλαβε γνώση της κοινής επιστολής που υπέβαλαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το Ιράν.

Σημείωσε πως ο Γκουτέρες κάλεσε τους συμμετέχοντες της JCPoA και το Συμβούλιο Ασφαλείας «να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης που θα διασφαλίσει τον ειρηνικό χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στον λαό του Ιράν».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «τις επόμενες 30 ημέρες υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση» και τόνισε «την αναγκαιότητα να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να αποτραπεί μια νέα στρατιωτική σύγκρουση».

Ο ΓΓ ΟΗΕ επανέλαβε την ανάγκη «να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τη συνολική περιφερειακή ασφάλεια».

Πηγή: ΚΥΠΕ