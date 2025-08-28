Συνεχίστηκαν την Πέμπτη οι προσπάθειες για την επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία τόσο σε επίπεδο συνομιλιών με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν όσο και μέσω της κοινοβουλευτικής επιτροπής που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με τα τουρκικά και κουρδικά μέσα ενημέρωσης, αντιπροσωπεία του Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM Parti), αποτελούμενη από την βουλευτή του Βαν, Περβίν Μπουλντάν, τον βουλευτή της Ρίχα, Μιτχάτ Σαντζάρ, και τον δικηγόρο του Νομικού Γραφείου Asrın, Φαΐκ Οζγκούρ Ερόλ, επισκέφθηκε τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, στις φυλακές της Νήσου Ίμράλη. Η συνάντηση διήρκεσε τέσσερις ώρες. Η αντιπροσωπεία αναμένεται να προβεί σε σχετική δήλωση αύριο το πρωί.

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας συνεδρίασε για 7η φορά. Ακούστηκαν οι απόψεις πρώην Προέδρων της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, όπως οι Χικμέτ Τσετίν, Ομέρ Ιζγκί, Μπουλέντ Αρίντς, Κοκσάλ Τοπτάν, Μεχμέτ Αλί Σαχίν, Τζεμίλ Τσιτσέκ, Ισμέτ Γιλμάζ, Ισμαήλ Καχραμάν, Μπιναλί Γιλντιρίμ και Μουσταφά Σεντόπ.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων στην Επιτροπή, ο Τζεμίλ Τσιτσέκ τόνισε την ανάγκη να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο λειτουργίας της, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτοκριτική. «Αν δεν παραδεχτούμε τα λάθη μας, δεν έχουμε καμία ελπίδα να βρούμε τη σωστή λύση», ανέφερε. Ο κ. Τσιτσέκ υπογράμμισε, επίσης, ότι η διαδικασία επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τις εξελίξεις σε Ιράν, Ιράκ και Συρία και πως η Εθνοσυνέλευση πρέπει να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί.

Ο Ισμέτ Γιλμάζ επισήμανε ότι η διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί με ενωτική και όχι διχαστική γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι η λύση περνά μέσα από την ενίσχυση της πλουραλιστικής δημοκρατίας. Ο Ισμαήλ Καχραμάν αναφέρθηκε στην επιστολή του Οτσαλάν που διαβάστηκε στο Νεβρόζ το 2013, λέγοντας ότι τότε είχε δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα, το οποίο όμως ανετράπη από «εξωτερικές παρεμβάσεις». Πρόσθεσε δε ότι «αν προσεγγίσουμε το θέμα με ειλικρίνεια, μπορούμε να το λύσουμε».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ισονομίας. Ο Μπιναλί Γιλντιρίμ χαρακτήρισε την έκκληση του Οτσαλάν στις 27 Φεβρουαρίου ως «ορόσημο» και τόνισε τη σημασία της αναζήτησης λύσης στη βάση της ισονομίας. Σχετικά με την ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων, δήλωσε ότι «η αποκέντρωση είναι ένα διοικητικό σύστημα» που δεν απειλεί το ενιαίο κράτος και δεν πρέπει να συγχέεται με ομοσπονδιακές δομές.

Από την πλευρά του, ο Μουσταφά Σεντόπ τόνισε τη σημασία της διαφάνειας και της συμμετοχής όλων των πολιτικών κομμάτων, των ΜΚΟ, των ακαδημαϊκών και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης στη διαδικασία. «Ο στόχος της ειρήνης είναι ένα στρατηγικό κρατικό ζήτημα και δεν πρέπει να θυσιάζεται για εκλογικά χρονοδιαγράμματα ή την καθημερινή πολιτική», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, κλείνοντας τη συνεδρίαση, δήλωσε ότι οι συναντήσεις είναι παραγωγικές και θα συνεχιστούν με ταχείς ρυθμούς για την επίτευξη αποτελεσμάτων, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αποτελούν προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύνταξη κάποιου νόμου.

Στην 8η και 9η συνεδρίασή της, η Επιτροπή θα ακούσει τις απόψεις ακαδημαϊκών, επιχειρηματιών και συνδικαλιστικών φορέων. Προς το παρόν δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση, αλλά διευκρινίστηκε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ