Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία.

Η ανακοίνωσε έγινε μετά την ρωσική επιδρομή κατά του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ερωτηθείς αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της δηλωμένης επιθυμίας της Μόσχας να σημειώσει πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και της επίθεσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να επιτίθενται η μία στην άλλη, αλλά ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να επιτύχει τους στόχους της, μέσω της διπλωματίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχεύουν τον ουκρανικό στρατό και τις στρατιωτικές υποδομές, είπε. Ο Πεσκόφ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία δεν στοχεύει σκόπιμα πολίτες.

Κατηγόρησε την Ουκρανία συνεχίζει και τις δικές της επιθέσεις κατά των ρωσικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών υποδομών.

Πηγή: ΚΥΠΕ