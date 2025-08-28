Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με δήλωσή της εξέφρασε την οργή της, όπως είπε, για την επίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, την οποία χαρακτήρισε την «πιο φονική επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο».

Η ίδια, στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, παρουσίασε φωτογραφίες από την επίθεση εναντίον της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας πως είχε συνομιλία με τον αναπληρωτή πρέσβη της ΕΕ ο οποίος την ενημέρωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες από τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ, οι οποίοι όπως είπε «κάνουν εξαιρετική δουλειά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

« Η χθεσινοβραδινή επίθεση χτύπησε πολύ κοντά στη διπλωματική αποστολή, την αντιπροσωπεία της Ένωσής μας. Δύο πύραυλοι έπεσαν σε απόσταση 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Κι αυτό είναι μια ακόμη σκοτεινή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, σκοτώνοντας αδιάκριτα αμάχους -άνδρες, γυναίκες και παιδιά - και ακόμη και στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει σκλήρυνση του καθεστώτος κυρώσεων. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων. Παράλληλα, προχωρούμε την εργασία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να συμβάλουν στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και φυσικά, διασφαλίζουμε ισχυρή και αταλάντευτη υποστήριξη προς την Ουκρανία - τον γείτονά μας, τον εταίρο μας, τον φίλο μας και μελλοντικό μας μέλος», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια ανακοίνωσε ότι από αύριο θα ξεκινήσει ένα ταξίδι «στα επτά κράτη-μέλη που ενισχύουν και προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς αυτά και να μοιραστώ την πρόοδο που σημειώνουμε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα μέσω του κοινού αμυντικού εργαλείου μας, SAFE».

Με φωτογραφίες από τις καταστροφές που υπέστησαν τα γραφεία της ΕΕ στο Κίεβο, επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και να εκφράσει την καταδίκη για τη στοχευμένη επίθεση» που, όπως τονίζει, «προκαλεί φρίκη άλλη μια νύχτα φονικών ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, καθώς και με το προσωπικό του κτιρίου της ΕΕ που υπέστη ζημιές από αυτό το εσκεμμένο ρωσικό χτύπημα. Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η ρωσική επιθετικότητα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της», αναφέρει ο Κόστα.

Ο Στάρμερ κατηγορεί τον Πούτιν ότι "σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση"

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι "σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση" μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

"Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει", σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά "υπέστη ζημιές" το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

"Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου", πρόσθεσε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη "σοβαρές ζημιές" στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και "θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας", ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

"Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές", ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, καταγγέλλοντας τη "βαρβαρότητα" της Ρωσίας.

"Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μία νύχτα στην Ουκρανία: αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα", έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

"Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν", πρόσθεσε.

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε "στρατιωτικούς" στόχους στην Ουκρανία μετά τα φονικά πλήγματα στο Κίεβο

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νυχτερινά πλήγματά του εναντίον της Ουκρανίας είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις», μετά τα φονικά πλήγματα στο Κίεβο που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο επεσήμανε ότι εξαπέλυσε «ομαδικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, προσθέτοντας ότι πέτυχε όλους τους στόχους που είχε ορίσει.

Η Μόσχα διαβεβαιώνει συνεχώς ότι στοχοθετεί μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν – ανάμεσά τους τρία παιδιά- και 38 ακόμη τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, από τις οποίες υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες και κτίρια κατοικιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

