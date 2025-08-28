Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επικοινώνησε, όπως δήλωσε ο ίδιος με την επικεφαλής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφορικά με την ρωσική επίθεση σε κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο.

Ο Ρούτε μιλώντας σε συνάντηση των κομμάτων της γερμανικής κυβέρνησης στην νότια πόλη Βίρτσμπουργκ, προσέθεσε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τις τελευταίες φήμες περί ρωσικής κατασκοπείας στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

